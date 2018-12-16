نمایش «زن نیک ایالت سچوان» روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «زن نیک ایالت سچوان» به کارگردانی عبدالرضا اکبری از سه شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۸:۳۰ اجراهای خود را در تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز می کند. در این نمایش محمود راسخفر، پندار اکبری، فریبا دستوار، امیر حسین انصافی، میلاد رمضانی، رامین مسیبی، شکوفه حیدریان، عرفان اکبری، فاطمه نوری، نازنین تبریزی، مینا خدابخشی، اهورا پوراسکندریان، صدرا معمر، مبین دودانگی، میلاد صفوی، سجاد قربانی، امیرحسین مصدق، حسام رنجبر, ترمه منصوری، ترلان منصوری، آروین عباسی به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می توان به سرپرست گروه کارگردانی: پندار اکبری، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مسعود احمدی، دستیاران کارگردان: عرفان اکبری، پریسا مرادیان، منشی صحنه: تانیا زارع، نوازنده ویولن: امیرمحمد شاه میری راد، نوازنده ترومپت: علی محمد کشوری، نوازنده گیتار: کاوه جوان رویی، نوازنده کاخن: سینا صمیمی، تنظیم کننده: حامد بیوادی، سرپرست: سهیل اطیابی، گروه کر: صبا دلداده، محمد حقیقی، شایان عدالت منش، مهراوه موسوی، فرناز ساحری، طراح صحنه و لباس: پندار اکبری، مدیر صحنه: شیدا رزم شعار، دستیاران صحنه: میلاد صفوی، سجاد قربانی، حسام رنجبر، دستیاران لباس: فاطمه نوری . سارا فاتحی، گریم: ملینا حمیدی، مریم خوشرو، طراح پوستر وبروشور: علیرضا خداوردی، عکس: محسن بیده، گرافیک تبلیغات مجازی: پریا رضوانی، مدیران رسانه ای: سیدمحمدصادق سیادت، محسن بیده، مدیر تولید: مبین دودانگی و دستیار تولید: مجتبی رفیعی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش که اقتباسی از نمایشنامه برتولت برشت آمده است: چند تن از مقامات ایالت سچوان به یک محله فقیرنشین می‌روند در مواجهه با آدم‌ها متوجه می‌شوند که مهر و محبت و نیکی از میان آنها پر کشیده است، تنها کسی که به آنها کمک می‌کند زن گلفروش محله است، آنها در ازای اینکار اندکی پول به او می‌دهند تا مغازه راه‌اندازی کند و به نیکی‌هایش ادامه دهد اما سیل آواره‌های دور و نزدیک او را به عرصه ورشکستگی می‌کشاند.