روحانی فرا رسیدن سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهو در پیامی فرا رسیدن بیست و هفتمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان، را تبریک گفت.
متن پیام روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نور سلطان نظربایف
رئیس جمهوری قزاقستان
فرا رسیدن بیست و هفتمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک میگویم.
طی سالهای گذشته روابط دو کشور در راستای علائق و منافع مشترک، توسعه و تعمیق پیدا کرده است. امیدوارم با اتکا به تجربیات ارزشمند گذشته، مناسبات فیمابین بیش از پیش و در راستای رفاه دو ملت، گسترش یابد.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در جهت تحکیم و ثبات و امنیت منطقهای و همبستگی اسلامی، مسئولیت و منافع مشترکی دارند. در این راستا، رایزنیهای مستمر بین دو کشور در سطوح مختلف، ضروری است.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و رفاه و بهروزی مردم دوست و برادر جمهوری قزاقستان را مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
نظر شما