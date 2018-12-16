روحانی فرا رسیدن سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌ جمهو در پیامی فرا رسیدن بیست و هفتمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان، را تبریک گفت.

متن پیام روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نور سلطان نظربایف

رئیس جمهوری قزاقستان

فرا رسیدن بیست و هفتمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

طی سال‌های گذشته روابط دو کشور در راستای علائق و منافع مشترک، توسعه و تعمیق پیدا کرده است. امیدوارم با اتکا به تجربیات ارزشمند گذشته، مناسبات فیمابین بیش از پیش و در راستای رفاه دو ملت، گسترش یابد.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در جهت تحکیم و ثبات و امنیت منطقه‌ای و همبستگی اسلامی، مسئولیت و منافع مشترکی دارند. در این راستا، رایزنی‌های مستمر بین دو کشور در سطوح مختلف‌، ضروری است.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و رفاه و بهروزی مردم دوست و برادر جمهوری قزاقستان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران