جهت دهی آثار فرهنگی به نیازهای انقلاب ویژگی ققنوس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نیک روش پیش ازظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره هنری ققنوس در ساری با بیان اینکه در پس هر اثر یک استعداد نهفته است و برای استعدادها باید برنامه ریزی درست داشت، اظهار کرد: باید بسترهای رشد و بالندگی استعداد های هنری در کشور روز به روز بیشتر شود و بسیج دانشجویی که به دنبال ایجاد فضای پویا در جهت رشد استعداد دانشجویان است اقدام به برگزاری جشنواره هنری ققنوس کرده است.

نیک روش در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های جشنواره ققنوس جهت‌دهی آثار نسبت به نیازهای روز انقلاب اسلامی است.

وی هنر را زبانی دانست که باید به رفع دغدغه‌های مردم توجه کند و در ادامه تصریح کرد: در دورانی که جنگ رسانه‌ای دامنگیر همه مخاطب های رسانه های مختلف شده است هنر در چنین وضعیتی تأثیر زیادی بر افکار مردم خواهد داشت.

نیکروش با بیان اینکه هنرمند دید باریک بین از حقیقت دارد، اظهار کرد: این دید باید با آن ذوق به اشتراک همگان گذاشته شود تا حقیقت نشان داده شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور ضمن تقدیر از حضور دانشجویان در برگزاری جشنواره هنری دانشجوی ققنوس اظهار کرد: بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مازندران میزبان خوبی در برگزاری این جشنواره هتری بوده که شایسته تقدیر و تجلیل است.