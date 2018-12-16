خورشید گزدرازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه مبادلات با کشور قطر تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و شاهد افزایش صادرات محصولات کشورمان به قطر از طریق بنادر استان بوشهر هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر ۲۰ غرفه در بندر الرویس قطر دارد اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی خوبی در این غرفه‌ها در حال انجام است و تجار استان بوشهر با کمترین هزینه محصولات خود را در این کشور ارائه می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر از راه‌اندازی خط کشتیرانی بین بوشهر و قطر خبر داد و بیان کرد: این خط کشتیرانی در اسکله والفجر بوشهر راه‌اندازی می‌شود و کشتی با قابلیت حمل بار و مسافر در این خط به فعالیت مشغول می‌شود.

وی ادامه داد: واردات دام از کشور استرالیا به ایران از طریق بندر بوشهر انجام خواهد شد و با ایجاد شرایط مناسب استان بوشهر به دروازه ورود دام زنده تبدیل خواهد شد و پس از ورود دام به استان، اقدامات بعدی نظیر کشتار، بسته‌بندی، فرآوری و توزیع در کشور و صادرات به دیگر کشورها انجام می‌شود.

گزدرازی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تلاطم در بازار افزود: گمرکات استان بوشهر در حوزه ته‌لنجی تعطیل شده‌اند و با توجه به افزایش نرخ ارز، امکان خرید کالای همراه ملوان و ورود کالا و اجناس به کشور فراهم نیست.

وی تصریح کرد:‌ با این وضعیت قیمت‌ها، بازار ایران ظرفیت فروش این اجناس را نداشته و ملوانان هم نتوانستند از شرایط فراهم شده در بحث ته‌لنجی استفاده کنند و بسیاری از ملوانان از شمال تا جنوب استان بوشهر بیکار شده‌اند.