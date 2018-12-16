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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

واکنش وزیر اماراتی به سخنان «گابریل» درباره حمله نظامی به قطر

واکنش وزیر اماراتی به سخنان «گابریل» درباره حمله نظامی به قطر

وزیر مشاور امارات در امور خارجه به سخنان وزیر خارجه سابق آلمان در خصوص قصد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای حمله نظامی به قطر طی سال گذشته واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارم نیوز، «انور قرقاش» وزیر مشاور امارات در امور خارجه در پست توئیتری خود در واکنش به سخنان «زیگمار گابریل» وزیر خارجه سابق آلمان در کنفرانس بین المللی دوحه گفت: این سخنان نادرست و به دور از واقعیت است.

گابریل در این کنفرانس اعلام کرده بود که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طی سال گذشته و در زمان آغاز بحران این منطقه قصد حمله نظامی به قطر را داشتند.

قرقاش تاکید کرد: کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصمیمات خود را برای توقف حمایت قطر از خشونت و مداخله در امور داخلی دیگران اتخاذ کردند.

وی افزود: کشورهای عربی این منطقه خواهان تغییر رویکرد قطر هستند و به نظر من این اتفاق در زمان مناسب روی خواهد داد.

کد مطلب 4486348

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