۵ سؤال از وزیر امور خارجه اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تعدادی طرح و لایحه و سؤال نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد.

بر این اساس طرح اصلاح بندی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و دو طرح شورای عالی استان ها در مورد نحوه استقرار دفاتر پزشکان، روزنامه ها، مجلات و مهندسان اعلام وصول گردید.

هیات رئیسه مجلس سؤالات نمایندگان از وزرا را به شرح زیر اعلام وصول کرد:

سؤال کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر امور خارجه در مورد نتیجه همراهی تیم‌های اقتصادی بخش خصوصی در سفرهای خارجی

سؤال حمیده زرآبادی نماینده قزوین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد عدم پاسخگویی این وزارتخانه در خصوص نارضایتی مردم از فیلترینگ تلگرام

سؤال مقصودی نماینده سبزوار از وزیر آموزش و پرورش در مورد اخذ هزینه از دانش آموزان علیرغم تأکید قانون اساسی بر تحصیل رایگان

سؤال نادر قاضی‌پور از وزیر امور خارجه در مورد علت عدم برخورد دیپلماتیک با سخنان سخیف نماینده مجلس کشور آذربایجان

سؤال نادر قاضی پور از وزیر آموزش و پرورش در مورد استفاده از کانکس برای تحصیل دانش آموزان

سؤال کُرد نماینده میرجاوه از وزیر امور خارجه در مورد عدم دیپلماسی پایدار با کشورهای همسایه به ویژه همسایگان شرق و جنوب شرقی

سؤال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب از وزیر بهداشت در مورد واردات لنز عدسی چشم علیرغم تولید باکیفیت در داخل، همچنین سؤال این دو نماینده از وزیر بهداشت در مورد اجرای ناقص طرح تحول سلامت

سؤال محمدعلی ابطحی نماینده خمینی شهر از وزیر امور خارجه در مورد اظهارات وزیر در خصوص پولشویی

سؤال مجتبی ذوالنور نماینده قم از وزیر امور خارجه در خصوص ایراد مطالبی که علیه منافع ملی تهدید به شمار می رود.

سؤال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد علت عدم اجرای دولت الکترونیک

سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر دادگستری در مورد عدم ثبت پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی توسط کانون وکلا

سؤال حسن کامران از وزیر آموزش و پرورش در مورد اقدامات این وزارتخانه برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت.