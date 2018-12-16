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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

نماینده ولی فقیه در مازندران:

پیشرفت کشور مدیون انقلاب اسلامی است

پیشرفت کشور مدیون انقلاب اسلامی است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران، پیشرفت در حوزه های مختلف را مدیون انقلاب اسلامی، خون شهیدان و رهبری ولایت فقیه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش ازظهر یکشنبه در نشست با نخبگان و پژوهشگران استان به مناسبت هفته پژوهش خواستار ترویج و تقویت پژوهش و تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز علمی شد.

وی با اشاره به درپیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواستار برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی شد و افزود: توانمندی های ایران اسلامی خواب از چشم دشمنان گرفته است و آنان آرام و قرار ندارند.

وی با بیان اینکه امروز هرکس حرف اول را در صنعت، تکنولوژی های نو و فناوری بزند، جزو کشورهای پیشرفته است اظهار داشت: این پیشرفت ها درحالی است که در قبل از انقلاب اجازه دستیابی به فناوری ها و تکنولوژی را نداشتیم و این موفقیت ها در سایه انقلاب و رهبری ولایت فقیه حاصل شده است.

کد مطلب 4486373

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