دام شیطانی کلاهبرداران برای کاربران اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر افتخاری گفت: با تلاش مأموران پلیس فتا استان هرمزگان فردی که در فضای مجازی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان نموده بود، دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات کارت شاکی از طریق صفحات درگاه‌های جعلی به سرقت رفته ، افزود: در بررسی صورت‌حساب شاکی مشخص شد مبلغ ۴۳ میلیون ریال از حسابش برداشت‌شده بود.

رئیس پلیس فتا هرمزگان خاطرنشان کرد: در بررسی اولیه مشخص شد متهم با سوءاستفاده از هویت شهروندان اقدام به خرابکاری در فضای مجازی نموده که در ادامه انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی متهم به هویت آقای "ن.م" شناسایی شد.

وی ادامه داد: با بررسی تجهیزات متهم آشکار شد وی با طراحی صفحات فیشینگ و انتشار آن در فضای مجازی اطلاعات حساب بانکی افراد را به سرقت برده است.

سرهنگ افتخاری عنوان کرد: در بازجویی به‌عمل‌آمده، فرد خاطی در ابتدا منکر بزه انتسابی شد ولی با روبه‌رو شدن با مستندات لب به اعتراف گشود.

این مسئول انتظامی در خصوص سهل‌انگاری شهروندان در نگهداری اطلاعات خود، هشدار داد: این موضوع باعث سرقت اطلاعات آن‌ها می‌شود و سودجویان اینترنتی از هویت‌های آن‌ها سوءاستفاده و اقدام به خرابکاری می‌نمایند.

رئیس پلیس فتا هرمزگان با بیان اینکه رعایت نکات امنیتی از ملزومات ورود به فضای مجازی است، توصیه کرد: هنگام خرید اینترنتی بسیار هوشیار بوده که در دام سایت‌های فشینگ نباشید و توجه داشته باشید که زمانی که فرآیند خرید تکمیل شد،سایت شما را به یکی از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی منتقل می‌کند،آنگاه آدرس را کاملاً با آدرس اصلی بانک مربوطه مطابقت دهید و توجه کنید که ابتدای آدرس موردنظر باید دارای رمزگذاری « HTTPS » باشد و رنگ آن قرمز نبوده و نباید کوچک‌ترین اختلافی با آدرس اصلی بانک داشته باشد.