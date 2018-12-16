کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام برنامه های تلویزیونی و رادیویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده اظهار داشت: این کلاهبرداران طی تماس تلفنی با شهروندان و سوء استفاده از نام رادیو جوان اعلام کرده اند که شما در قرعه کشی ما برنده سفر به عتبات عالیات شده اید و لازم است به نزدیکترین دستگاه عابربانک مراجعه کنید تا جایزه خود را تایید و مبلغ این سفر به حساب شما واریز شود.

وی افزود: متاسفانه با مراجعه افراد به عابر بانک و طی اقدامات انجام شده، کلاهبردان پس از اطلاع از مشخصات و رمز دوم کارت اقدام به برداشت از حساب شهروندان می کردند.

دادستان راور گفت: این کلاهبرداران برای اینکه تماس تلفنی از رادیو جوان را واقعی جلوه دهند با اقداماتی، فرد به ظاهر برنده شده را به مجری برنامه و یا اتاق فرمان وصل می کنند.

دادستان راور در پایان از شهروندان خواست تا به چنین تماس هایی که با عنوان های مختلف از جمله مسابقه رادیویی و تلویزیونی یا شبیه به آن با افراد برقرار می شود توجه نکنند، زیرا برای دریافت هرگونه جایزه نیازی به حضور و مراجعه به عابر بانک نیست.