به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونت در گزارشی نوشت: آمارهای یک موسسه مستقر در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد بیش از ۲ میلیون نفر از ساکنان این اراضی در فقر زندگی میکنند.
در این گزارش آمده است: حدود یک چهارم از ساکنان سرزمینهای اشغالی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و میتوان آنها را زیر خط فقر تعریف کرد. تقریبا یک چهارم کودکان اسرائیلی نیاز به خدمات رفاهی دارند و بیش از یک سوم کودکان به خاطر مشکلات اقتصادی دستکم یک وعده غذایی را از برنامه خود حذف میکنند.
آمارها همچنین نشان میدهد ۶ درصد از کودکان نیازمند مجبور به درخواست کمکهای مالی و ۵.۷ درصدکودکان نیز مجبور به یافتن غذا از کف خیابانها یا سطل های زباله شدند.
از میان خانوادههایی که جزء فقرا تعریف شدهاند ۵۳ درصد گفتهاند غذای کافی برای خوردن ندارند.
این گزارش همچنین نشان داد که وضعیت سالخوردگان فقیر ساکن سرزمینهای اشغالی نیز مناسب نیست به طوریکه ۹۲ درصد آنها اعلام کردهاند حقوق بازنشستگی جوابگوی مخارج آنها نیست و دو سوم آنها گفتهاند با این پول نمیتوانند سلامت خودشان را حفظ کنند.
بر این اساس، هزینه بالای زندگی در سرزمینهای اشغالی بر خانوادههای ضعیفتر نیز به شدت تاثیر گذاشته به طوریکه ۷۱ درصد کمک گیرندگان بدهی دارند و بیش از نیمی از خانوادههای فقیر در زمستان حتی به وسایل گرمایشی دسترسی ندارند.
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