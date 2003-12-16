شوراي امنيت سازمان ملل از دستگيري صدام استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، به دنبال دستگيري صدام توسط نيروهاي آمريكايي شوراي امنيت سازمان ملل از اين امر استقبال كرد.

شوراي امنيت دستگيري صدام را گامي مهم براي مردم عراق خواند و خاطر نشان كرد: روند تحقق امنيت و ثبات دراين كشوربايد سريعتر از گذشته پيش رود.

"استفان تفرو" نماينده سازمان ملل و رئيس شوراي امنيت با اعلام اين خبر در مقرسازمان ملل افزود : كوفي عنان دبيركل سازمان ملل نيز با استقبال از اين امر به هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق تبريك گفت.

سازمان ملل متحد با مثبت ارزيابي كردن دستگيري صدام خواهان تسريع و مشاركت بيشتردر بازسازي اين كشورشده است.

