هوشنگ باوزند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات اخیر منتشر شده در فضای مجازی در مورد ایجاد راه‌اندازی راه‌آهن مرکز غرب کشور در استان همدان و اینکه کرمانشاه هم زیرمجموعه همدان باشد اظهار داشت: این موضوع را تکذیب می‌کنم و اداره‌کل راه‌آهن همدان هیچ ربطی به کرمانشاه ندارد.

وی افزود: اینکه همدان زودتر توانسته‌اندصاحب اداره‌کل راه‌آهن شود مشکلی را برای ایجاد اداره‌کل راه‌آهن در کرمانشاه ایجاد نمی‌کند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: من این قول را می‌دهم که کرمانشاه هم به زودی صاحب اداره‌کل راه‌آهن می‌شود.

گفتنی است، چند روز پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که با راه‌اندازی اداره‌کل راه‌آهن استان همدان با عنوان مرکز منطقه غرب کشور مدیریت راه‌آهن کرمانشاه نیز با استان همدان است که این موضوع توسط استاندار کرمانشاه تکذیب شد.