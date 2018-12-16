مبارزه با فساد بدون توجه به رسانه ها شکل نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مسعودی ریحان قبل از ظهر امروز یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر تبریز گفت: از سال گذشته تا به امروز چهار لایحه توسط شورای اسلامی استان تدوین و به شورای عالی استان ها ارائه شده است.

وی گفت: شیشه ای کردن شورای شهر و شهرداری متاسفانه آن چنان که پیش تر شعار داده ایم، محقق نشده است. این روند جز کاهش اعتماد مردم، هیچ عایدی برای این شهر نداشته است.

مسعودی ریحان افزود: اگر قرار است به شفاف سازی اقدام کنیم، باید این کار را از شورای شهر آغاز کنیم. شهر هوشمند می تواند ما را در دستیابی به شفافیت کمک کند.

وی افزود: سازمان فناوری باید در این حوزه نقش آفرین باشد اما این سازمان عملا تعطیل است. بدون توجه به رسانه ها، مبارزه با فساد شکل نخواهد گفت.

شورای شهر تبریز دچار روزمرگی شده است

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: در مجموعه ای که کارمندی برای اصلاح ساختار پیشنهاد می دهد، مورد غضب واقع می شود و نباید از این مجموعه انتظار پیشرفت داشت.

وی گفت: اگر توان این را داشته باشیم که استراتژی جامع برای توسعه تبریز داشته باشیم مردم هم به این شهر امیدوار خواهند شد. متاسفانه شورای شهر دچار روزمرگی شده است وهیچ فکر تازه ای به این شورا تزریق نشده است.

وی گفت: از خودمان سوال کنیم که چه میزان از مصوبات ما در حوزه مشکلات اساسی این شهر بوده است.

مسعودی ریحان افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حتی با پرداخت به موقع حقوق، کارکنان شهرداری به سختی روزگار خود را می گذرانند.

وی افزود: درباره روستاهای الحاقی، گلایه گسترده ای از سوی ساکنان این روستاها می شود. با توجه به اینکه دیگر دهیار در این روستاها فعالیت ندارد، باید بار مسئولیت آنها را قبول کنیم.