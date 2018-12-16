تولید ۵ مستند از افراد تأثیر گذار خراسان جنوبی در تاریخ انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آیینه دار صبح یکشنبه در شورای سیاستگذاری و راهبری چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خراسان جنوبی به مسئولیت صدا و سیمای استان از همان ابتدا کار خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه های تولیدی به مرحله آخر رسیده و با شیب مناسب در پخش شروع شده است، بیان کرد: هر چه به دهه فجر برسیم شیب بیشتر و بر تعداد و کمیت افزوده می شود.

دبیر کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه های این کارگروه در حوزه های مختلف رادیو و خبر، فضای مجازی، موسیقی و پژوهش در حال انجام است.

آیینه دار با اشاره به تولید پنج مستند از افراد برجسته و تأثیر گذار در تاریخ انقلاب اسلامی استان، بیان کرد: مراحل تولید این مستندها به پایان رسیده است و به زودی کار رونمایی را برگزار خواهیم کرد.

پیش بینی ۳۰ برنامه تحلیلی

وی با اشاره به اینکه در راستای بیان خدمات چهل ساله نظام برنامه مستند گزارشی به عنوان «کارنامه» تهیه شده است، عنوان داشت: این هفته کار تولید این برنامه نیز پایان یافته و برای پخش از شبکه های سراسری به تهران ارسال شده است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین برای انتقال مفاهیم و دستاوردهای نظام مسابقه تلوزیونی چلچراغ پیش بینی شده و کار پخش آغاز شده است.

آیینه دار، پیش بینی ۳۰ برنامه تحلیلی با حضور کارشناسان پی به عنوان «ترنم انقلاب» را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد و گفت: همچنین به منظور بیان دستاوردهای نظام در روستاهای استان برنامه ای با کمک دفتر روستایی در دست تولید داریم.

وی اضافه کرد: در بخش رادیو نیز پنج عنوان نمایش ۳۰ دقیقه ای، برنامه نود و هفت –چهل، برنامه چهل منزل، ۱۲ برنامه کوتاه ۱۰ دقیقه ای، ۱۱ مسابقه ۲۹ دقیقه ای و هفت مستند رادیویی با محور انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب تولید کرده که بخشی از آن ها پخش نیز شده است.

تولید هشت موسیقی فاخر

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در حوزه خبر، گفت: تولید۱۰ گزارش با موضوع دستاوردهای انقلاب در شهرستان ها، ۵۰ گزارش با موضوعات مختلف در خصوص دستاورهای انقلاب، دو مستند خبری با موضوعات پروژه های مهم بعد از انقلاب در مباحث پزشکی در شهرها و روستا ها و سیر مبارزات مردم در قبل و بعد از انقلاب و نقش زنان در انقلاب از جمله این برنامه ها است.

آیینه دار با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی نیز بخش های مختلفی در دستور کار داریم، ادامه داد: تولید چهار قسمت موشن گرافیک با موضوع خاطرات وزیر دربار و ۱۰ عنوان برنامه یک دقیقه ای با عنوان «ما توانسته ایم» از جمله این برنامه ها است.

وی بیان داشت: همچنین در حال حاضر کار تولید هشت موسیقی فاخر انجام و مجوز آن اخذ شده است و قابلیت انتشار دارد.