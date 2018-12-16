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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین

۲۸ کارگاه علمی در هفته پژوهش در قزوین برگزار می شود

۲۸ کارگاه علمی در هفته پژوهش در قزوین برگزار می شود

قزوین- رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت: در هفته پژوهش در کنار برگزاری نمایشگاه تخصصی پژوهشی، ۲۸ کارگاه علمی هم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که روز یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و دانشگاه های استان قزوین در دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد.

رضا رسولی در این مراسم اظهار کرد: همزمان با نواخته شدن زنگ پژوهش در کشور، برنامه های هفته پژوهش با برگزاری نمایشگاه و کارگاههای آموزشی و تخصصی در قزوین آغاز شده است.

وی افزود: نمایشگاه هفته پژوهش در ۴۰ غرفه برگزار شده که حدود ۱۸ غرفه به صنعت واگذار شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین بیان کرد: ۲۸ کارگاه علمی در کنار نمایشگاه پیش بینی شده است که بیشتر در مسیر تولید دانش است.

رسولی تصریح کرد: هم در نمایشگاه و هم افتتاحیه به امور کاربردی توجه کرده ایم همچنین یک غرفه برای ارتباط دانشگاه و پژوهش داریم تا به تولید و پیوند دانش کمک کند.

وی با بیان اینکه با همکاری رسانه ها همه پژوهش ها را مستند سازی می کنیم، اظهار کرد: سه مورد تقاضای خرید تولیدات پژوهشی ارائه شده و تا ۱۰ مورد افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت: در نمایشگاه امسال با همکاری آموزش و پرورش هر روز ۸۰۰ دانش آموز از نمایشگاه دیدن می کنند.

کد مطلب 4486444

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