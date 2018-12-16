۲۸ کارگاه علمی در هفته پژوهش در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که روز یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و دانشگاه های استان قزوین در دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد.

رضا رسولی در این مراسم اظهار کرد: همزمان با نواخته شدن زنگ پژوهش در کشور، برنامه های هفته پژوهش با برگزاری نمایشگاه و کارگاههای آموزشی و تخصصی در قزوین آغاز شده است.

وی افزود: نمایشگاه هفته پژوهش در ۴۰ غرفه برگزار شده که حدود ۱۸ غرفه به صنعت واگذار شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین بیان کرد: ۲۸ کارگاه علمی در کنار نمایشگاه پیش بینی شده است که بیشتر در مسیر تولید دانش است.

رسولی تصریح کرد: هم در نمایشگاه و هم افتتاحیه به امور کاربردی توجه کرده ایم همچنین یک غرفه برای ارتباط دانشگاه و پژوهش داریم تا به تولید و پیوند دانش کمک کند.

وی با بیان اینکه با همکاری رسانه ها همه پژوهش ها را مستند سازی می کنیم، اظهار کرد: سه مورد تقاضای خرید تولیدات پژوهشی ارائه شده و تا ۱۰ مورد افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت: در نمایشگاه امسال با همکاری آموزش و پرورش هر روز ۸۰۰ دانش آموز از نمایشگاه دیدن می کنند.