به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ساعی ظهر امروز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، در واکنش به انتشار خبری از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مبنی بر اینکه احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده وجود دارد، گفت: قطعا افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی می‌تواند بازدارنده باشد، اما مشکلی که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم بی‌توجهی نسبت به رعایت قوانین و استانداردها در این حوزه است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون افراد خود را ملزم به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نمی‌دانند، بنابراین افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی می‌تواند تا حدود زیادی میزان تخلفات در این حوزه را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: نبود فرهنگ در حوزه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به نقایص موجود در برگزاری دوره‌های آموزش رانندگی برمی‌گردد، کما اینکه در مدت زمانی کوتاهی افراد می‌توانند گواهینامه راهنمایی و رانندگی دریافت کنند، و این در حالی است که باید قبل از دریافت آن نسبت به رعایت قوانین موجود در این حوزه متعهد شوند.

رسانه ملی می‌تواند نقش مهمی در کاهش میزان تخلفات رانندگی داشته باشد

ساعی اظهار کرد: مدارس و مهدکودک‌ها یکی دیگر از کانال‌های آموزش صحیح قوانین راهنمایی و رانندگی هستند که می‌توان از طریق نمایش نحوه رانندگی در کشورهای توسعه‌یافته فرهنگ صحیح رعایت قوانین و احترام به حقوق اجتماعی و شهروندی در این حوزه را در جامعه نهادینه کرده و نسلی قانونمند را برای آینده تربیت کرد، همچنین رسانه ملی نیز می‌تواند نقش مهمی را با استفاده از نمایش فیلم و انیمیشن همچون سیا ساکتی که در گذشته صورت می‌گرفت، ایفا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که این امکان وجود دارد که پلیس به دلیل افزایش تخلفات رانندگی به دنبال افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی باشد، افزود: بخش اعظمی از دلیل تلاش برای افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی می‌تواند به افزایش میزان تخلفات رانندگی برگردد، چرا که در شرایط کنونی آمار تصادفات افزایش چشمگیری داشته است، همچنین بخش عمده‌ای از ترافیک شهری هم ناشی از افزایش میزان تخلفات رانندگی اعم از سبقت های غیر مجاز، ترمز کردن های ناگهانی، تردد خارج از خطوط است که به دلیل تصادفات شهری یا اختلال در نظم حرکت خودروها منجر به انسداد بخش‌هایی از شهر می‌شود.

ساعی تاکید کرد: حادثه‌ای که برای دکتر نوربخش ایجاد شد و باعث شد که مسئولی خدوم و پزشکی حاذق را از دست بدهیم ناشی از تخلف رانندگی و بی‌توجهی به قوانین بود و این یکی از هزار حادثه‌ای بوده که در طول سال اتفاق می‌افتد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: ما قطعا در کمیسیون اجتماعی با مسئولان راهنمایی و رانندگی جلسه خواهیم داشت، چرا که انتظار داریم اگر در قانون بودجه نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا کند، بخشی از درآمد حاصل از آن را برای آموزش در جهت احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت حقوق اجتماعی افراد هزینه کنند، از سوی دیگر بخشی از آن هم برای استانداردسازی جاده‌ها و راه‌ها هزینه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این موضوع باید در کمیسیون به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و به این موضوع تاکید شود که چنانچه این افزایش نرخ در بودجه لحاظ شد، پلیس بتواند درآمد حاصل از آن را به درستی مدیریت کند.