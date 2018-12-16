جشنواره فیلم تبریز بهترین محل عرضه فیلم برای فیلمسازان بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر یوسفی‌نژاد ظهر امروز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این فرصت بسیار حائز اهمیت است چرا که فیلمساز تا بازخورد فیلمی که ساخته را نبیند شاید به راحتی نتواند فیلم بعدی خود را بسازد.

یوسفی‌نژاد وجود چنین جشنواره‌ای را برای تولید، عرضه، کشف و حمایت از استعدادهای فیلمسازی ضروری دانسته و افزود: ساختار جشنواره‌ها به گونه‌ای است که هم استعدادهایی که وجود دارد را کشف می‌کنند و هم از این استعدادها حمایت می‌کند.

وی با اثربخش خواندن برپایی جشنواره فیلم تبریز، تصریح کرد: برای دیدن تاثیر جشنواره فیلم تبریز نباید زیاد عجله کرد چرا که این حرکتی است که در همه جای دنیا انجام می‌شود و تاثیرت خود را به جا می گذارد. معمولا تاثیرات چنین رویدادی در کوتاه مدت نیست و در میان مدت بخشی از آن دیده می‌شود و در بلند مدت هم تثبیت می‌شود.

این کارگردان تبریزی ادامه داد: با توجه به تجربه جهانی که در زمینه برگزاری جشنواره و تاثیر آن داریم، جشنواره فیلم تبریز هم استثنا نیست و قدمی ضروری و مثبت به شمار می‌رود.

یوسفی‌نژاد با تاکید بر اینکه بدون هیچ تردیدی من وجود این جشنواره را ضروری، مهم و مثبت می‌دانم، گفت:وقتی جشنواره‌ای برگزار می‌شود این اتفاق توسط چند گروه روی داده که اولین رکن آن فیلمسازان هستند چرا که اگر آنها فیلم نسازند هیچ جشنواره‌ای وجود ندارد بنابراین رکن اول فیلم‌ها و فیلمسازان هستند که من امیدوارم به جشنواره فیلم تبریز اعتماد کرده، نقایص آن را قبول کنند و فیلم‌های خود را عرضه کنند و حضور خوبی هم در جشنواره داشته باشند .

وی افزود: در این بین برگزار کنندگان هم باید تمام همت خود را بکار ببرند تا جشنواره به خوبی و نزدیک به استانداردها برگزار شود.

کارگردان ائو با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی هر چه بیشتر جشنواره فیلم تبریز، اظهار داشت:به نظر من این جشواره‌ها ارزش این را دارند که در سطح ملی و گاهی حتی در سطح بین المللی شناخته شوند چرا که ممکن است بخواهند در گام‌های بعدی جشنواره را توسعه دهند و آشنایی مخاطبانی که خارج از استان و کشور حضور دارند با این جشنواره ضروری است.

وی افزود: امیدوارم در دومین دوره برگزاری جشنواره فیلم تبریز استارت خوبی زده شود که جشنواره در همه جای کشور شناخته شود تا فیلمسازانی که فیلم خود را در این جشنواره به نمایش در می آورند این امکان را پیدا کنند که در خارج از استان هم کم کم شناخته شوند.

یوسفی‌نژاد همچنین یادآور شد:مهم این است که جشنواره چه در سطحی بومی و منطقه ای و چه در سطح کشوری به بهترین شکل باشد. برگزاری جشنواره ای که بومی باشد ولی تمام استانداردهای لازم را رعایت کرده باشد بهتر از برگزاری جشنواره ای است که به اصطلاح بین المللی باشد ولی از استانداردها دور باشد.

کارگردان ائو با تاکید بر اینکه سینمای استان ما ظرفیت فیلمسازی در سطح ملی و بین المللی را دارد، خاطرنشان کرد: به شکل بالقوه این ظرفیت را داریم که در سطح ملی و بین المللی فیلم تولید کنیم فقط باید تفکر اینکه فقط یک سینمای محلی داشته باشیم و برای حوزه خودمان فقط فیلم تولید کنیم را اصلاح کنیم چرا که این در سینمای امروز جواب نمی‌دهد؛ سینمای امروز سینمایی است که مخاطب آن محدوده و مرز نمی شناسد.