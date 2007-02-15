همه کشورهای حاشیه خلیج فارس حق استفاده از انرژی هسته ای را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از دبی، لاوروف همچنین تاکید کرد که کشورهای نفت خیز و اعضای شورای همکاری خلیج فارس حق استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را دارند.

وزیر خارجه روسیه که در امارات عربی متحده به سر می برد ، گفت : قطعاً ما موافق استفاده و دسترسی به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز از سوی کشورهایی هستیم که به ان پی تی وفادار هستند.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در رابطه با ایجاد مرکزی بین المللی و چند جانبه برای غنی سازی اعلام کرد که این مرکز از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار خواهد گرفت.

لاوروف گفت که این مرکز سوخت مورد نیاز تمام کشورهای عضو ان پی تی را فراهم خواهد کرد که به توافق نامه ها و درخواست های آژانس عمل می کنند.

لاوروف ضمن تفسیر قصد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای توسعه صنایع انرژی اتمی در اهداف صلح آمیز، اظهار داشت: "من یقین دارم که در این راستا کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل خواهند کرد".

این مقام روسیه خاطر نشان نمود: "مسلم است که ما تمایل کشورهای عضو در قرارداد منع گسترش سلاح هسته ای (ان پی تی) برای توسعه صنایع هسته ای صلح آمیز را محترم می شماریم".

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل کویت بحرین، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده در نشست چندی پیش خود در ریاض خواستار استفاده اعضای این شورا از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز شدند و ولادیمیر پوتین در سفر اخیر خود به خاورمیانه نیز به عربستان پیشنهاد داد که مسکو آماده همکاری با ریاض در زمینه هسته ای است.

همچنین مصر اردن و یمن از کشورهای دیگر عربی هستند که خواستار استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز هستند.