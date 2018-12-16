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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۹

رئیس کل دادگستری مازندران:

لایروبی آب‌بندان ها نیازمند مجوز صمت نیست

لایروبی آب‌بندان ها نیازمند مجوز صمت نیست

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: لایروبی و برداشت خاک از آب‌بندان ها نیازمند صدور مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در جلسه بررسی وضعیت برداشت رسوبات آب بندان های استان، افزود: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، گِل و لای و رسوباتی که در لایروبی و کف کَنی از آب بندان های مازندران برداشت می شود، جزء مواد معدنی نبوده و برداشت و استفاده از آن نیازمند صدور مجوز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیست.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران ادامه داد: لایروبی از آب بندان ها و درآمد ناشی از آن طبق مقررات مالی دقیق و با نظارت شرکت آب منطقه ای استان باید برای همان آب بندان ها  و اراضی کشاورزی در حدود بهره برداران همان آب بندان ها هزینه شود.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد تاکید کرد: اینکه کشاورزان و بهره برداران به چه میزان و در چه مواردی می توانند از آب بندان ها استفاده کنند و همچنین مدیریت و نظارت مربوط به آب بندان های استان با شرکت آب منطقه ای مازندران خواهد بود.

وی یادآور شد: طی سال های اخیر با هماهنگی سازمان بازرسی استان و مدیریت شرکت آب منطقه ای استان، شیوه نامه ای نیز در خصوص وضعیت آب بندان ها و نحوه بهره برداری و شرایط مالکیت آنها تنظیم شد که باید مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 4486483

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