به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور صبح امروز هروء گوینس سفیر جدید بلژیک در ایران را به حضور پذیرفت و پس از دریافت استوارنامه وی با اشاره به اینکه کشورهای خاور میانه و قاره اروپا می توانند به عنوان مکلم و همکار با یکدیگر در راستای پیشرفت و سعادت ملت ها تلاش کنند، گفت: کشورهای اروپایی باید ضمن هوشیاری، با حمایت نکردن از سیاست های سلطه طلبانه و یکجانبه گرایانه آمریکا اعتماد کشورها و ملت های خاور میانه را جلب کرده و مناسبات خود با این کشورها را افزایش دهند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به علاقمندی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات با همه کشورها گفت: تهران اماده توسعه روابط و همکاری ها با بروکسل در زمینه های گوناگون است.

وی با اشاره ظرفیت های فراوان موجود برای همکاری بین ایران و بلژیک گفت: فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از جمله عرصه های مناسب برای همکاری های دو کشور است.

هروء گوینس سفیر جدید بلژیک در تهران نیز با اشاره به ابراز علاقه و گرایش روز افزون ملت های جهان به ارزش های دینی، ایرانیان را مردمی هوشمند، مقتدر و دارای فرهنگ غنی دانست و تاکید کرد: بلژیک خواستار گسترش و توسعه مناسبات و همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران بویژه در زمینه علمی، اقتصادی وفرهنگی است.

سفیر جدید بلژیک سطح روابط تهران- بروکسل را با توجه به ظرفیت های فراوان موجود غیر مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مناسبات دو کشور باید با تلاش ها و فعالیت های متقابل روز به روز توسعه و افزایش یابد.