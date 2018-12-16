مصرف آب در بالادست باید عادلانه باشد/مرگ اصفهان در پی خشکسالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نماینده ولیفقیه در استان اصفهان، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد پیش از ظهر یک شنبه در دیدار ۱۶ تن از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تبریک ولادت امام حسن عسکری(ع) و با تشکر از نمایندگان به دلیل حمایت از مردم در مسأله آب اظهار داشت: عرایض من از باب نماینده ولی فقیه نیست چرا که در کار اجرایی دخالت نمیکنم بلکه از باب مشورت و راهنمایی و به عنوان یک شهروند صحبت میکنم.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان افزود: ما مخالف انتقال آب به یزد نیستیم و بدون شک آبی که به استان اصفهان منتقل شود، به یزد هم میرود بنابراین نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی در مسأله آب باید همکاری داشته باشند.
سازمان محیط زیست برای یک بوته در بیابان دلسوزی میکند اما وضعیت درختان استان اصفهان را نمیبیند
امام جمعه شهر اصفهان با بیان این که فقط مسأله آب شرب مشکل استان اصفهان نیست، گفت: درختان ۶۰ ساله اصفهان درحال خشک شدن است و تعجب میکنم که سازمان محیط زیست که برای یک بوته در بیابان دلسوزی میکند اما با وجود این که وضعیت درختان استان اصفهان را میبیند و میداند اما کاری انجام نمیدهد.
وی با اشاره به مسأله آب اختصاصی برای صنعت بیان داشت: باید برای همه نمایندگان مجلس روشن شود که استان اصفهان به اندازه ۱۱ یا ۱۴ استان کشور مالیات پرداخت میکند و هنگامی که صنایع استان آب نداشته باشند، تولید و مالیات کاهش مییابد، این مالیاتها برای کل کشور مصرف میشود.
طباطبایینژاد یادآور شد: رهبر انقلاب اسلامی در سفر خود در سال ۱۳۸۱ به اصفهان، ۳۰ میلیارد برای مسأله آب اختصاص دادند و دولت برای آن ردیف اختصاص داد اما در ادامه، بودجهای در نظر گرفته نشد، البته باید از ابتدا این کارخانجات در کنار دریا احداث میشد.
مسئله آب استان اصفهان، یک موضوع ملی است
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با بیان این که مسئله آب استان اصفهان، یک موضوع ملی است، اضافه کرد: بنابراین مسأله آب شرب، آبیاری درختان مثمر و غیرمثمر و آب کشاورزی استان اصفهان یک موضوع ملی است.
امام جمعه شهر اصفهان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند سه درخواست را به عنوان خواسته اصلی خود مطرح کنند، یکی ساماندهی رودخانه زاینده رود و احیای آن و اختصاص بودجه به این کار، دیگری عادلانه شدن مصرف آب در بالادست مدنظر قرار گیرد چرا که آب جز انفال است و اداره آن با حکومت و دولت است نه یک استان و سوم این که سد تونل سوم کوهرنگ ادامه یابد چراکه این تونل کامل شده و برای آبگیری باید سد آن نیز احداث شود.
نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری با احداث سد کوهرنگ موافق هستند
وی با بیان این که تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای تونل سوم هزینه شده است، ادامه داد: طرح بهشتآباد از سرچشمههای چهارمحال آبگیری میشود و نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری و استاندار این استان با احداث سد موافق هستند و تنها با لولهگذاری و یا احداث تونل مخالفت دارند.
اگر استان اصفهان آب نداشته باشد بدون شک تبعات آن برای کل کشور است
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با بیان این که مرگ اصفهان در مسأله آب است، خاطرنشان کرد: این شعار نیست، حقیقت است، باید دانست که بخش زیادی از درآمدهای دولت وابسته به گردشگری و مالیات استان اصفهان است و اگر استان اصفهان آب نداشته باشد بدون شک تبعات آن برای کل کشور است.
رفتار آقای لاریجانی نسبت به نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مؤدبانه نبود
امام جمعه شهر اصفهان با انتقاد از عملکرد رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به استعفای نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: اگر متولی امامزاده، حرمت آن را نداشته باشد حرمتی باقی نمیماند، جای سوال است که چرا آقای لاریجانی هیچ جلسهای با دولت در مورد استعفای نمایندگان برگزار نکرد، رفتار آقای لاریجانی نسبت به نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مؤدبانه نبوده و به عنوان رئیس مجلس کاری انجام نداده است.
وی گفت: برخی مطرح میکنند که استعفای نمایندگان ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد و از نمایندگان خواستهاند که استعفای خود را پس بگیرند، این را باید به دولت گفت که حفظ امنیت کشور از وظایف دولت است، دولت موظف است زخمها را معالجه کند، بنابراین باید به اقدام نمایندگان مجلس احترام گذاشته شود.
طباطبایینژاد بیان کرد: برخی مطرح میکنند که این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بدعت است و در آینده ممکن است سایر نمایندگان استانها برای احقاق حق خود دست به استعفا بزنند، سخن ما این است که به دیگران وعده داده نشده است اما به مردم استان اصفهان بارها وعده داده شده است.
دولت درخواستی در ارتباط با بودجه آب اصفهان نداشته است
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان یادآور شد: رهبر انقلاب اسلامی موضوعات را به بهترین وجه میدانند، در دیدار مردم استان اصفهان در ۲۵ آبان، به ایشان گفتم که برای اصفهان همانند ارومیه بودجه بگذارید، ایشان فرمودند که شما میدانید تا دولت از ما نخواهد، نمیشود، ایشان با ناراحتی فرمودند که دولت درخواستی نداشته است، بنابراین دولت باید ضرورت مسأله را درک کند و از رهبر انقلاب برای اختصاص بودجه درخواست کند.
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