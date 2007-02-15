سقوط یک فروند بالگرد در شیراز 3 کشته بر جای گذاشت

دبیر ستاد حوادث غیر مترغبه استان فارس در گفتگو با خبرنگارمهر در شیراز گفت: این بالگرد متعلق به شرکت بالگرد ایران وابسته به وزارت نفت امروز از مبداء فرودگاه شیراز به سمت گل گهر سیرجان حرکت کرده بود.
حمید تقی زاده افزود: این بالگرد حدود ساعت ۹صبح روز پنج شنبه شیراز را به مقصد گل گهر ترک کرد که مقارن ساعت 9 و 15 دقیقه ارتباطش با مرکز قطع شد و از همان ساعت پیگیری ها از طریق 3 فروند بالگرد دیگر برای جستجوی آن آغاز گردید.
وی تصریح کرد: ساعت 15 و 30 دقیقه از طریق اطلاعات مردمی مشخص شد که بالگرد در دریاچه نمک (مهارلو) سقوط کرده است که امدادگران اورژانس ، آتش نشانی ، هلال احمر ، ستاد حوادث پیش بینی نشده و فرمانداری شیراز به محل اعزام شدند.
تقی زاده اعلام کرد: هنوز علت سقوط این بالگرد مشخص نشده است.
وی ادامه داد: پرسنل بالگرد سقوط کرده ، ماموریت داشتند این بالگرد را از شیراز به منطقه گل گهر سیرجان انتقال دهند.
دبیر ستاد حوادث غیر مترغبه استان فارس اظهار داشت: خلبان علی اکبر رنجبر ، علیرضا شادمهر و حسین قاسمی جانباختگان این حادثه هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، دریاچه مهارلو در 15 کیلومتری شیراز قرار دارد.
