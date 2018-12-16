شوخی برانکو با بازیکنان به وسیله VAR

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۱:۳۰ صبح امروز در مجموعه ورزشی شهید کاظمی برگزار شد. گزارش این تمرین را در زیر می خوانیم.

* علیرضا بیرانوند، احمد نورالهی، بشار رسن، شایان مصلح و احسان الوان زاده غائبان تمرین امروز پرسپولیس بودند.

* بیرانوند و نورالهی برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران و بشار رسن به دلیل حضور در اردوی تیم ملی عراق در تمرین غایب بودند. نکته جالب توجه حضور علی علیپور در تمرین امروز سرخپوشان پایتخت بود.

* مهاجم پرسپولیس به رغم حضور در لیست اولیه کارلوس کی روش برای حضور در جام ملت های آسیا در تمرین پرسپولیس حضور داشت.

* اسماعیل هلالی و مهدی مهدوی کیا پیشکسوتان تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز حضور داشتند. همین موضوع سبب شد تا اعضای تیم به آنها خوشآمد بگویند و برانکو گپ و گفت مفصلی را با مهدوی کیا داشته باشد.

* همچنین مربیان خارجی آکادمی کیا نیز در تمرین امروز سرخپوشان حاضر شدند.

* بازیکنان پرسپولیس پس از نرم دوی، تمرین شوت زنی را زیر نظر برانکو ایوانکوویچ انجام دادند. آنها که نخستین تمرین خود را پس از اتمام رقابت های نیم فصل اول لیگ برتر انجام دادند در ادامه فوتبال درون تیمی را در دستور کار قرار دادند.

* حدود ۲۰۰ هوادار به تشویق بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس پرداختند.

* بازیکنان پرسپولیس هنگام برگزاری فوتبال درون تیمی به داوری برانکو اعتراض داشتند. همین موضوع سبب شد تا سرمربی پرسپولیس به شوخی با آنها بپردازد و به آنها بگویند از سیستم VAR استفاده می کند.