دانشگاه تفرش و اتاق بازرگانی مرکزی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهم نامه اتاق بازرگانی و دانشگاه تفرش، به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه آموزش های مهارتی مورد نیاز فضای کسب و کار استان در یک چشم انداز کوتاه و بلند مدت، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید اساتید، صاحبنظران و اندیشمندان در حوزه های صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی با یکدیگر همکاری متقابل خواهند داشت.

همچنین حمایت از رویدادهای استارت آپ ویکند، حمایت از برگزاری همایش ها و اجرای پروژه های تحقیقاتی، همکاری در اجرای طرح های پژوهشی تولیدمحور و تجاری سازی، معرفی دانشجویان به صنعت استان مرکزی و گذراندن دوره های کار آموزی و کارورزی، معرفی دانشجویان نخبه و ماهر برای کار در صنعت و رفع نیازهای مهندسی در بنگاه های اقتصادی و شرکت های صنعتی، همکاری در ارائه آمار و اطلاعات نیازهای صنایع و بنگاه های اقتصادی استان برای تربیت نیروی انسانی ماهر، همکاری در خصوص جذب دانشجویان در صنایع و بنگاه های اقتصادی استان و... از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.

گفتنی است این تفاهم نامه به امضای حمیدرضا صبا، رئیس دانشگاه تفرش و حمیدرضا مهدی نیا، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی رسید.