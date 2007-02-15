احمدی نژاد بر ضرورت اجرای توافقات اقتصادی ایران و زیمباوه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور صبح امروز پنج شنبه، در دیدار خداحافظی کلتوس استفان چکیتا سفیر زیمباوه در تهران، با بیان اینکه با توجه به اراده مسئولان دو کشور توافقات خوبی میان ایران و زیمبابوه منعقد شده است، گفت:تسریع در اجرای توافق ها و تفاهم نامه های مشترک میان دو کشور نقش موثری در گسترش روابط تهران- هراره در زمینه های گوناگون دارد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با زیمبابوه خاطر نشان کرد: برخی مشکلات موجود در اجرای توافقات دو جانبه نیز با تلاش ها و پیگیری های مسئولان دو کشور قابل رفع است.

کلتوس استفان چیکتا سفیر زیمبابوه در تهران نیز ضمن قدردانی از همکاری ها و تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای رفاه و آرامش مردم زیمبابوه، به پیشرفت های مردم ایران در طول تاریخ اشاره و تاکید کرد: هراره خواستار گسترش همکاری ها و مناسبات دو جانبه واستفاده از تجربیات و دستاوردهای ارزشمند ایران در زمینه های مختلف است.

سفیر زیمبابوه در تهران مدت ماموریت خود در ایران را از بهترین دوران عمر خود ذکر کرد و با تمجید از تمدن و فرهنگ هزاران ساله ملت ایران گفت: اجرای طرح های مورد توافق در قالب کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور، پشتوانه ای عظیم برای روابط تهران، هراره در دیگر عرصه ها است.