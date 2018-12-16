هسته فرهنگی جوانان روستایی باهدف رفع مشکلات روستاها تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن کریم پور ظهر یکشنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد:تشکیل هسته های فرهنگی جوان روستایی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی با هدف بسترسازی رفع مشکلات روستاها انجام شده است تا دستگاههای اجرایی از طریق این هسته ها بتوانند خدمات خود را به روستاها در بخشهای مختلف ارائه کنند.

وی افزود:جشنواره هسته های فرهنگی جوان با حضور ۳۵ هسته که توسط روحانیون مستقر و با حضور جوانان تشکیل شده، زمینه را برای رقابت و مشارکت اجتماعی آنان در رفع مشکلات و نیازهای محلی خودشان و همچنین عینیت بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری فراهم می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشهد ادامه داد: اعضای هسته های فرهنگی جوان روستایی افرادی دغدغه مند و آشنا به مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستا هستند و می توانند حلقه واسطه برای بیان مشکلات مردم به دستگاهها و رفع آنها باشند.

کریم پور تصریح کرد: جوانان با ارزشهای انقلاب اسلامی منش خویش را آراسته اند و نظام فرهنگی و اجتماعی کشور نیز بر پایه تفکر جوانان شکل گرفته و هر چه این نظام در مسیر تحقق آرمانها پیش رود، اعتماد به جوانان در بخشهای مختلف اثربخش تر است.