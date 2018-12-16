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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

جانشین فرمانده سپاه ببیت المقدس کردستان:

اهدای جهیزیه به ۳۷۲ زوج جوان کردستانی

اهدای جهیزیه به ۳۷۲ زوج جوان کردستانی

سنندج – جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: طی سال گذشته و امسال ۳۷۲ مورد جهیزیه به زوج های جوان این استان اهدا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمزه فلاح ظهر امروز در مراسم اهدای جهیزیه به ۱۴۰ نوعروس توسط سپاه بیت المقدس اظهار داشت: ما خود را بدهکار شهدا و نظام می دانیم و پیشرفت های امروز حاصل جان فشانی های پیشمرگان مسلمان کرد است.

وی افزود: مردم کردستان با پنج هزار و ۴۰۰  شهید نشان داد که تا پای جان از مرزو بوم کشورمان دفاع خواهند کرد.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: در زمینه محرومیت زدایی در استان ، از سال ۹۶ تا ۹۷ به ۳۷۲ زوج جوان جهیزیه اهدا شده است.

فلا ح با اشاره به فعالیت های محرومیت زدایی سپاه، عنوان کرد: همه دستگاه های اجرایی به بسیج سازندگی اعتماد کنند و با یکدلی می توانند کارهای  زیادی انجام دهند.

وی ضمن اشاره به این فعالیت ها، گفت: از جمله این برنامه ها میتوان به اعطای وام ۵ و ۱۰ میلیون  تومانی به منظور ایجاد پروژه های اقتصاد مقاومتی اشاره نماییم و تا آبان ماه  امسال به ۱۲۲ پروژه  وام اعطا  شده است.

وی افزود: با همکاری شهرداری، کمیته امداد، علوم پزشکی و سایر ادارات طرح های بسیاری را به انجام بر سانیم و در بح ث طرح کرامت زمین های ورزش را برای  جوانان آماده نمایم.

کد مطلب 4486540

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