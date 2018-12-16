اهدای جهیزیه به ۳۷۲ زوج جوان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمزه فلاح ظهر امروز در مراسم اهدای جهیزیه به ۱۴۰ نوعروس توسط سپاه بیت المقدس اظهار داشت: ما خود را بدهکار شهدا و نظام می دانیم و پیشرفت های امروز حاصل جان فشانی های پیشمرگان مسلمان کرد است.

وی افزود: مردم کردستان با پنج هزار و ۴۰۰ شهید نشان داد که تا پای جان از مرزو بوم کشورمان دفاع خواهند کرد.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: در زمینه محرومیت زدایی در استان ، از سال ۹۶ تا ۹۷ به ۳۷۲ زوج جوان جهیزیه اهدا شده است.

فلا ح با اشاره به فعالیت های محرومیت زدایی سپاه، عنوان کرد: همه دستگاه های اجرایی به بسیج سازندگی اعتماد کنند و با یکدلی می توانند کارهای زیادی انجام دهند.

وی ضمن اشاره به این فعالیت ها، گفت: از جمله این برنامه ها میتوان به اعطای وام ۵ و ۱۰ میلیون تومانی به منظور ایجاد پروژه های اقتصاد مقاومتی اشاره نماییم و تا آبان ماه امسال به ۱۲۲ پروژه وام اعطا شده است.

وی افزود: با همکاری شهرداری، کمیته امداد، علوم پزشکی و سایر ادارات طرح های بسیاری را به انجام بر سانیم و در بح ث طرح کرامت زمین های ورزش را برای جوانان آماده نمایم.