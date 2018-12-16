اما و اگرهای ارزیابی ستاد اقامه نماز/ آموزش و پرورش انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس استانی نماز، پیش از ظهر امروز یکشنبه در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد و در پایان آن دستگاههای «شایسته تقدیر ویژه» و همچنین دستگاههای «شایسته تقدیر» در امر نماز مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این جلسه از اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان، دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و بانک ملی به عنوان دستگاههای «شایسته تقدیر ویژه» و همچنین تبلیغات اسلامی لرستان، جمعیت هلال احمر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد مسکن، مدیریت درمان تامین اجتماعی، شرکت آب و فاضلاب روستایی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و ... به عنوان دستگاههای «شایسته تقدیر»، تجلیل به عمل آمد که در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با انتقاد از روند ارزیابی های صورت گرفته در این زمینه، اظهار داشت: از این به بعد آموزش و پرورش لرستان با ستاد اقامه نماز استان همکاری نخواهد داشت و تنها فعالیت های خود را از طریق دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان و همچنین ائمه جمعه در شهرستان ها برگزار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بزرگترین خدمت به نماز این بوده که دستگاهها یک نماز خانه در مدارس احداث کنند، گفت: اگر می خواهیم بهترین نماز خوان ها را داشته باشیم و کار پایه ای و ریشه ای برای نماز انجام دهیم این است که در مدرسه فعالیت داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در ادامه با بیان اینکه ما نزدیک به ۸۰۰ روحانی داریم که در مدارس نماز را برپا می کنند، افزود: در همه شهرستان ها، ائمه جمعه را یک روز تعیین کرده ایم که در مدارس نماز را اقامه کنند، اما همه اینها دیده نمی شود.

زینی وند با تاکید بر اینکه ما تعامل بسیار خوبی هم تا کنون با ستاد اقامه نماز داشته ایم، خطاب به قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور، گفت: از امروز به بعد من برای برنامه های حوزه نماز هماهنگی خود را با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه داشته و هیچ گونه همکاری با ستاد اقامه نماز نخواهم داشت.

این سخنان مدیرکل آموزش و پرورش لرستان منجر به واکنش نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد شد تا آیت الله میرعمادی در سخنانی، اظهار داشت: من به رئیس ستاد اقامه نماز استان گفتم که آموزش و پرورش به دلیل همکاری بسیار خوبی که دارد باید مورد تقدیر قرار گیرد.