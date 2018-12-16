بازسازی بیش از ۲۰۰۰ واحد مسکونی بافت فرسوده در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفایی فر پیش از ظهر یکشنبه در نخستین دوره آموزشی بازآفرینی شهری پایدار در بافتهای ناکارآمد شهری، با اشاره به تهیه و تصویب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، گفت: طی سالها برای تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه بازآفرینی شهری تلاش شده است.
وی با اشاره به پیگیریهای رئیسجمهور بهعنوان رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری، گفت: برای پیادهسازی سیاستهای مدنظر ستاد بازآفرینی شهری، شهرداریها باید اطلاعات لازم را کسب کنند.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: امروز استان البرز بهعنوان پایلوت برگزاری این دوره انتخابشده است، امیدواریم خروجی این جلسه به درک مشترک مفاهیم بازآفرینی در استان منجر شود.
صفایی فر تأکید کرد: باید بهگونهای اقدام شود که البرز استان پیشرو در این حوزه باشد و بتوانیم طرحهای بازآفرینی را اجرا کنیم و از امکاناتی که دولت در اختیار گذاشته استفاده کنیم.
وی به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درباره سیاستهای کلی طرح بازآفرینی اشاره کرد و گفت: استان البرز موظف به ساخت دو هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در بافتهای ناکارآمد و فرسوده شهری است، شهرداریها در این میان نقش مهمی در صدور پروانه ساخت این پروژهها دارند.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی گفت: به اجرای طرحهای بازآفرینی در استان البرز اعتبار اختصاصیافته است، باید با برنامهریزی درست اعتبارات را جذب کنیم.
صفایی فر همچنین گفت: تسهیلات ویژهای به فرایند ساختوساز و بازسازی املاک فرسوده اختصاصیافته است.
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