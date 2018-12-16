به گزارش خبرنگار مهر، حسین درتاج ظهر یکشنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه مدیریت برق استان و آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و برق یک ضرورت است و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در استان نسبت به سه دستگاه حساسیت خاصی دارد بیان داشت: موضوع آب، برق و محیط زیست از دستگاه هایی است که با نگاه ویژه ای برای ما همراه است و همکاری لازم را با نهادها داشته ایم.

درتاج با بیان اینکه در جشنواره نوجوان خوارزمی دو محور اجرا می شود اضافه کرد: در محور پژوهش تمرکز دانش آموزان روی بحث آب، برق و محیط زیست است که بحث برق با توجه بیشتری همراه خواهد بود.

وی افزود: این تفاهم نامه در راستای اهداف آموزشی- فرهنگی مشترک آموزش و پرورش با مدیریت برق استان، با محوریت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی به منظور رشد توامان خلاقیت های علمی، فناوری و هنری دانش آموزان و ترویج فرهنگ صرفه جویی در انرژی تنظیم شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: مدت اجرای این تفاهم‌نامه از ۲۴ آذر ۹۷ به مدت یکسال است و در صورت توافق طرفین تمدید خواهد شد.

وی گفت: تقویت تعاملات سازمانی و استفاده از ظرفیت‌های بین دستگاهی، ایجاد زمینه بهره‌وری از منافع مشترک، فراهم کردن بستر مناسب برای تقویت شایستگی های پایه و حرفه ای دانش آموزان با رویکرد فرهنگی، جهت دهی فرهنگی به کنش های دانش آموزی با هدف مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد فرصت درک عملی آموزه های درون مدرسه ای، زمینه سازی بروز خلاقیت و رقابت سالم در دست یابی به اعتماد به نفس در فراگیران، نهادینه کردن فرهنگ شناخت منابع و احساس وظیفه در مراقبت و صرفه جویی از اهداف این تفاهم نامه است.