ساخت 100 دستگاه تجهیزات سرچاهی نفت آغاز شد

رضا کریم زاده به خبرنگار مهر در اراک افزود: ساخت این دستگاه‌ها در کشور نسبت به واردات آن دارای 30 درصد صرفه جویی ارزی است.

وی تصریح کرد: همچنین قرار داد ساخت 770 عدد از شیرهای سرچاهی به ارزش 50 میلیارد ریال برای شرکت پشتیبانی و کالای نفت تهران نهایی شده است.

کریم زاده در ادامه گفت: پیش از این نیز 720 عدد شیر سر چاهی برای شرکت حفاری نفت کشور در ماشین سازی ساخته شده بود.

وی اضافه کرد: شیرآلات سرچاهی در سیستم حمل و انتقال سیال‌های گاز و مایع در مجتمع‌های نفت و گاز استفاده می شود و جنس مواد داخلی آنها از سوپر آلیاژهای خاص است.