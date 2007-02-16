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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱

در شرکت ماشین سازی اراک

ساخت 100 دستگاه تجهیزات سرچاهی نفت آغاز شد

مدیر طرح‌های نفتی ماشین سازی اراک گفت: کار ساخت 100 دستگاه از تجهیزات سرچاهی نفت به ارزش 79 میلیون دلاردر ماشین سازی اراک آغاز شده است.

رضا کریم زاده به خبرنگار مهر در اراک افزود: ساخت این دستگاه‌ها در کشور نسبت به واردات آن دارای 30 درصد صرفه جویی ارزی است.

 

وی تصریح کرد: همچنین قرار داد ساخت 770 عدد از شیرهای سرچاهی  به ارزش 50 میلیارد ریال برای شرکت پشتیبانی و کالای نفت تهران نهایی شده است.

 

کریم زاده در ادامه گفت: پیش از این نیز 720 عدد شیر سر چاهی برای شرکت حفاری نفت کشور در ماشین سازی ساخته شده بود.

 

وی اضافه کرد: شیرآلات سرچاهی در سیستم حمل و انتقال سیال‌های گاز و مایع در مجتمع‌های نفت و گاز  استفاده می شود و جنس مواد داخلی آنها از سوپر آلیاژهای خاص است.

کد مطلب 448657

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