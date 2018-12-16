به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده است که گزارش‌ها درباره کشته شدن شماری از غیرنظامیان در یک حمله هوایی ناتو در ولایت «کنر» این کشور را بررسی خواهد کرد.

یوناما اعلام کرد که این نهاد گزارش‌هایی را در مورد کشته شدن غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان در شهر «شلتن» ولایت کنر دریافت کرده است و آن را بررسی خواهد کرد.

مقامات امنیتی در ولایت کنر، روز جمعه گفته بودند که در حملات هوایی نیروهای حمایت قاطع ناتو در شلتن، نزدیک به ۴۰ عضو طالبان و القاعده کشته شده اند.

این در حالی است که «عبداللطیف فضلی» یکی از اعضای شورای ولایتی کنر به خبرگزاری رویترز گفت که در این حمله هوایی، ۱۲ کودک و ۸ زن نیز کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.