ضرورت توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر امروز یک شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر تبریز به خبرنگاران گفت: توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در تبریز ضروری است و باید شهرداری تبریز مسیر ویژه دوچرخه سواری تعیین و در قالب بودجه اعتبارات لازم را پیش بینی کند.

وی همچنین ادامه داد: تعیین یک روز در هفته برای روز بدون خودرو در رونق فرهنگ دوچرخه سواری مفید خواهد بود.

دبیری اظهار داشت: تقاضا دارم با تدوین چارت شورای شهر تبریز، حتی الامکان از جابجایی نیروهای مستقر به ویژه آنهایی که مسئولیت خود را به نحو احسن انجام می دهند، خودداری شود.

وی همچنین به توسعه فرهنگ شهروندی در تبریز و چاپ کتاب های مخصوص آموزش شهروندی برای دانش آموزان اشاره کرد و گفت: در کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز برنامه های ویژه ای در این خصوص داریم.