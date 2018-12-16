ترویج ازدواج آسان از جمله تاکیدات دین مبین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در مراسم اهدای جهیزیه به ۱۴۰ نوعروس توسط سپاه بیت المقدس اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) به مسئه ازدواج جوانان بسیار تاکیید کرده و فرموده اند که با ازدواج کردن نصف ایمان فرد مسلمان تکمیل می شود.

وی با اشاره به اهمیت این جمله، افزود: این جمله نشان از این دارد که ازدواج کردن و تشکیل خانواده چه جایگاه مهمی دارد.

امام جمعه سنندج یادآور شد: حضرت محمد ( ص) همچنین فرموده: فردی که یک مسلمان را دل شاد نماید، خداوند در روز قیامت دل او را شاد می کند؛ به همین علت کمک کردن به جوانان در امر حسنه ازدواج یک امر خدا پسند است که اجر اخروی دارد.

در جریان برگزاری این مراسم سردار حمزه فلاح جانشین سپاه بیت المقدس کردستان و همچنین عسگری فرمانده سپاه ناحیه سنندج نیز سخنرانی کردند.

در ادامه جهیزیه پیش بینی شده طی مراسمی و با حضور مسئولان و مدیران شرکت کننده، برای اهدا به زوج های جوان راهی منازل آنها شد.