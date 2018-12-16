تردد ۶۱۷ هزار نفر مسافر از طریق پایانه های مرزی میلک و میرجاوه

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقائی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در بخش حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۸۴ هزار تن کالا از طریق پایانه های مرزی میلک و میرجاوه ترانزیت شده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت ۶۱۷ هزار نفر مسافر از طریق این پایانه ها تردد کردند، افزود: تنها در ایام اربعین ۶۴ هزار زائر پاکستانی از طریق مرز میرجاوه برای حضور در گردهمایی بزرگ اربعین وارد کشور شده اند.

مدیر کل حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه همچنین میزان صادرات از پایانه مرجاوه و میلک طی یک سال گذشته یک میلیون و ۶۸۴ هزار تن کالا بوده است، ادامه داد: در بحث راهداری نیز طی این مدت ۳۵۰ هزار متر مکعب ماسه روبی با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در محورهای ماسه گیراستان انجام شده است.

وی گفت: همچنین به منظور حفاظت و ایمنی جاده ها ۶ کیلومتر گاردریل و «نیوجرسی» با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیون ریال در جاده های استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است.

خانقائی بیان داشت: همچنین در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۷ بیش از ۲۳ هزار و ۷۰۰ فقره برگ معاینه فنی در استان سیستان و بلوچستان صادر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در یکسال گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس حاشیه شهر زاهدان آموزش های لازم در زمینه تردد ایمن و فرهنگ ترافیک را دریافت کرده اند.