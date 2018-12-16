پایان نامه های مرتبط با فرهنگ رضوی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا برازش روز یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی سفرنامه و خاطره نویسی رضوی در شهر ایلام اظهار کرد: وجود با برکت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) منشا برکات و خیرات بسیاری برای ایران اسلامی بوده و در سایه توجهات امام هشتم روحیه همبستگی ملی و حق طلبی در میان اقشار مختلف مردم موج می زند.

وی افزود: هرچه بتوانیم در مسیر و سیره آن امام همام گام برداریم، توانسته ایم خاندان عصمت و طهارت (ع) را از خود راضی تر کنیم.

مدیرعامل بنیاد بین المللی رضوی تاکید کرد: این بنیاد نیز پس از شکل گیری تلاش کرده در راستای منسجم کردن برنامه های مرتبط با امام رضا (ع) برنامه ریزی و هدف گذاری کند تا بیش از پیش عموم مردم با سیره آن حضرت آشنایی پیدا کنند.

برازش اضافه کرد: باید به گونه برنامه ها اجرایی شوند که بتوانیم آنرا در اقصی نقاط کشور بسط و گسترش دهیم تا شهرستان های مختلف بتوانند از آثار و برکات آن حضرت بهره مند شوند.

وی ابراز داشت: سیاست این بنیاد تمرکز زدایی برنامه ها از مراکز استان ها و تسری به شهرستان هاست و در همین چارچوب نیز از هر استان ۸ شهرستان برای اجرای برنامه های مرتبط با امام رضا (ع) انتخاب می شود.

مدیرعامل بنیاد رضوی با اشاره به جوان بودن جمعیت کشور و تعداد زیاد افراد تحصیل کرده و دتنشگاهی گفت: این بنیاد از پایان نامه های دانشجویی و پژوهش های مرتبط با فرهنگ رضوی حمایت مالی می کند، همچنین هنرمندان و اساتیدی که در حوزه فرهنگ و هنر آثار فاخر مرتبط با امام رضا(ع) دارند حمایت مالی بنیاد رضوی را خواهند داشت.