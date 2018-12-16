پرداخت به موقع حقوق کارگران در منابع دینی تأکید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در دیدار مدیر کل و معاونان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین که به مناسبت هفته حمل و نقل و راهداری برگزار شد، اظها کرد: خداوند وقتی درباره کشتی صحبت می‌کند می‌فرماید کشتی‌ها بارهای سنگین شما را حمل و جابجا می‌کنند که اگر کشتی اینکار را انجام نمی‌داد شما مشقت‌های بسیاری را متحمل می‌شدید.

وی تصریح کرد: در منابع دینی پرداخت حق کارگران و جلوگیری از ضایع شدن حقوق آنها بسیار سفارش شده است و اگر مبانی دینی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و در جامعه ترویج و تبیین کنیم، برای حل مشکلات کارگری بسیار مؤثر خواهد بود.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه قرآن اصرار دارد همه کارها بر اساس تقوا انجام شود، گفت: اگر کارها بر اساس تقوا انجام شود، تبعیض‌ها از میان می‌رود و حقوق، کرامت و احترام همه رعایت شده و شایسته‌سالاری مورد توجه قرار می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: دین درباره رعایت حقوق حیوانات و گیاهان به ما سفارش کرده است و وقتی به انسان می‌رسیم به طریق اولا این تکلیف را بر عهده داریم و حتی اگر انسان به حقوق قانونی خود واقف نباشد، مسئولان می‌باید حقوق او را کاملاً رعایت کنند.

وی بیان کرد: لازمه آگاهی کامل مسئولان از حوزه‌های کاری که متولی امر آنها هستند، سرکشی و بازدید است زیرا وقتی واقعیت‌ها را ملموس می‌بینیم اشراف بیشتری پیدا کرده و این مهم در حوزه کاری شما بسیار لازم است.

آیت‌الله عابدینی در ادامه عنوان کرد: لازم است مسئولان به مسائل فرهنگی همکاران و زیر مجموعه‌های خود توجه ویژه داشته باشند چرا که با غفلت از وظایف دینی، اجتماعی، حقوق مردم و خانواده کارها پیش نخواهد رفت.

امام جمعه قزوین بیان کرد: خداوند می‌فرماید قرآن را برای این که انسان از غفلت دور بماند، قرار داده است و هر کسی به هر میزانی که نسبت به قرآن و ذکر درک و شناخت پیدا کند، به همان اندازه از غفلت دور می‌ماند.

افشین پیرنون، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین نیز در ابتدای این دیدار اظهار کرد: با تلاش‌هایی که انجام شده، ساز و کارهای حمل و نقل به تن‌کیلومتر تغییر کرده است که در این شیوه جدید، نرخ حمل کالا با آیتم‌های متعددی تعیین می‌شود و به همین خاطر نرخ کرایه‌ها افزایش یافته و واقعی می‌شود.