توزيع مرحله جديد سيم كارت تلفن همراه از فردا آغاز مي شود

مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: آخرين مرحله واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه كه اولويت 84 تا 100 را شامل مي شود از صبح فردا در دفاتر پستي آغاز مي شود.

داود زارعيان اضافه كرد: در آخرين مرحله بيش از40 هزار سيم كارت تلفن همراه در استان تهران به دارندگان فيش هايي كه شماره سمت راست آنها 65 ، 45 ، 92 ، 67 ، 27 ، 11 ، 16 ، 12 ، 51 ، 46 ، 55 ، 53 ، 31 ، 62 ، 97 ، 28 ، 04 و 60 توزيع مي شود.

وي گفت: دارندگان اين فيش ها مي توانند همراه با شناسنامه و فيش هاي خود از ساعت 8 صبح تا 13به دفاتر پستي كه ثبت نام كرده اند براي دريافت سيم كارت خود مراجعه كنند.

زارعيان افزود: با واگذاري 12 اولويت باقيمانده استان تهران و مابقي اولويتهاي استانهاي همدان، هرمزگان و خوزستان كه از فردا آغاز مي شود تمامي سيم كارتهاي متقاضيان در سراسر ايران كه در سال گذشته ثبت نام كرده اند واگذار خواهد شد.

وي در باره مرحله جديد ثبت نام سيم كارت تلفن همراه گفت: ثبت نام دوره جديد از اوايل بهمن ماه سال جاري آغاز خواهد شد.

وي افزود: دراين دوره بيش از يك ميليون و 500 هزار شماره تلفن همراه ثبت نام خواهد شد.

وي در باره تاثير تعويض شماره چهارم و پنجم مشتركان تلفن همراه از ابتداي دي ماه گفت: در شرايط فعلي با واگذاري هريك ميليون شماره تلفن همراه يك پيش شماره جديد صادر مي شود در حاليكه با اين اقدام مي توان 10 ميليون شماره را با يك پيش شماره واحد واگذار كرد .

وي اضافه كرد: بدين ترتيب از سويي تعدد پيش شماره تلفن همراه نخواهيم داشت و از سويي ديگر تفاوت نرخ ها از بين مي رود و شناسايي مشتركين نيز در هر منطقه با پيش شماره آن تسهيل مي شود .