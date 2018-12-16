نماز عامل اصلی مقاومت/ مدیران به اقامه نماز در ادارات توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی پیش از ظهر یکشنبه در اجلاس استانی نماز در لرستان در سخنانی با بیان اینکه مسئله نماز اصلی ترین دستور دین مقدس اسلام است، اظهار داشت: نماز عامل رشد انسان و حافظ انسان است.

نماز عامل اصلی مقاومت است

وی با اشاره به دو خاصیت محرک و تقویت کننده برای رشد و تعالی و همچنین رفع آفات و موانع نماز، عنوان کرد: جنبه قوت بخشی نماز مهم است و نماز آسیب ها و افت ها را از بین می برد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با تاکید بر اینکه نماز بازدارنده است، افزود: نماز نردبان ترقی است و راه کمال را به انسان نشان می دهد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نماز عاملی برای موفقیت بوده و تعهد آور است، گفت: نماز حلال مشکلات و تعهد آفرین است و انسان را مسئول می کند.

وی با اشاره به اینکه نماز پشتوانه انسان است و موجب بصیرت انسان می شود، گفت: نماز عامل اصلی مقاومت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نماز رمز ایستادگی در برابر شیطان، هوای نفس و دشمن است، تصریح کرد: کسی که اهل نماز است غیر خدا را ناچیز می بیند.

همه در رابطه با مسئله نماز مسئول هستیم

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه از ظرفیت نماز در تمام ابعاد زندگی از جمله تربیت فرزندان خود استفاده کنید، افزود: فضای خانه را با نماز معطر کنید.

وی با بیان اینکه اگر پدر و مادر نماز بخوانند بر فرزند هم تاثیر می گذارند، گفت: از ظرفیت نماز برای مدیریت هم باید استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه از ظرفیت نماز برای حل مشکلات علمی جامعه هم می توان استفاده کرد، گفت: از ظرفیت نماز برای نظم و اداره جامعه باید استفاده شود و انسانی که نماز می خواند خدا ترس است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه نماز و یاد خدا آرامش بخش است، تصریح کرد: برای اینکه فرهنگ نماز و اقامه نماز به عنوان یک اصل تلقی شود همه مسئول هستند و در درجه اول خانواده مسئول است.

وی در ادامه با بیان اینکه همچنین ستاد اقامه نماز تنها به امر مدیریت و اداره کردن بسنده نکند، گفت: ستاد اقامه نماز در امر تعلیم و آموزش نماز هم باید ورود پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ستاد اقامه نماز مسئولیت سنگینی دارد و از ابزار و نرم افزارهای جدید در آموزش نماز باید استفاده کند، گفت: باید بیشتر جنبه نرم افزاری این امر توسط ستاد اقامه نماز در نظر گرفته شود.

نقش تاثیر گذار مدیران در اقامه نماز ادارات

آیت الله میرعمادی همچنین بر لزوم آموزش اقامه صحیح نماز تاکید کرد و گفت: دستگاههای که با نسل جوان و نوجوان سر و کار دارند در امر نماز تلاش کنند.

وی با بیان اینکه نماز را ضایع نکنیم تا دیگران بدبین نشوند، گفت: همچنین مدیران و مسئولان ادارات در امر اقامه نماز در ادارات تاثیر گذار هستند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه همچنان که نظم و کار اداره بر عهده مسئول است نماز اداره نیز بر عهده اوست، افزود: کارمند و زیر مجموعه به مسئول اداره نگاه می کند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه نماز جهت دهنده به کارها است، تصریح کرد: هر کس نماز را ضایع کند به طور قطع کارهای دیگر را نیز ضایع می کند.