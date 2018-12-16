به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که دوشنبه ۲۶ آذر ماه برگزار می شود پونه نیکوی ، سراینده حضور می یابد و جواد محقق ، محمد سعید میرزایی ( منتقدان ) و میلاد عرفان پور ( کارشناس مجری ) به نقد و بررسی این اثر می پردازند . پوونه نیکوی شاعر جوانی است که "۶۴۱۰ روز تنهایی " تازه ترین اثر وی در ۶۹ صفحه و چاپ انتشارات شهرستان ادب است.

مجموعه «۶۴۱۰ روز تنهایی» ۳۰ قطعه شعر در حوزه دفاع مقدس است. اشعار این کتاب ، گاه از دید یک زن به عنوان همسر، مادر و یا خواهر شهید روایت می شود و گاه چشم انتظاری یک همسر و مادر شهید ، مفقود الاثر و یا آلام یک همسر جانباز را به زبان شعر حکایت می کند. مجموعه شعر «۶۴۱۰ روز تنهایی» حکایت جانسوز تنهایی و شیدایی و رنج های همسر شهید یا جانباز است که به زبانی شاعرانه روایت شده است.

در قسمتی از کتاب از زبان همسر شهید سرلشگرِ آزاده آمده : «می‌دونید ۶۴۱۰ روز اسارت یعنی چی؟ کاش من و شما هم حدّاقل یک روز یا فقط یک ساعت اسیر بودیم، آن هم نه در عراق، بلکه توی چهاردیواری شهرمون، خونه‌مون... تا می‌فهمیدیم، این‌که یه آدمی توی سنّ جوانی و حدود یک سال بعد از ازدواج، با داشتن یه پسر ۴ ماهه می‌ره از وطن و ناموس ما دفاع کنه و ۶۴۱۰ روز اسیر می‌شه، یعنی چی؟ ۱۸ سال حسرت نوشیدن جرعه‌ای آب خنک و یک لقمه نان». وجه تسمیۀ این کتاب از این بخش انتخاب شده است. پونه نیکوی هم زیباترین غزل این مجموعه را تقدیمِ او کرده:

جایی برای حرف نمی‌ماند، وقتی‌که بی‌قراری و دلتنگی

وقتی میان خانۀ خود با جنگ، بی‌وقفه سال‌هاست که می‌جنگی

گاهی به شکل آه می‌آید غم، گاهی به شکل گریه، زیاد و کم

عمری درآمده‌ست به هر شکلی، عمری درآمده‌ست به هر رنگی...

پونه نیکوی شاعر جوان شناخته شده اهل بندرانزلی متولد سال ۱۳۶۴ است . وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و کارشناس امور دانشجویی فرهنگی جهاد دانشگاهی گیلان است. تاکنون کتابهای انار سبز زیتون سرخ، مسافر کوچولو، دست های تو جوانه می زنند، گیلان بیابان ندارد، ۶۴۱۰ روز تنهایی از وی منتشر شده و جاری تر از ونیز او نیز در دست چاپ است.

آئین رو نمایی و نقد مجموعه شعر "۶۴۱۰روز تنهایی " دوشنبه ۲۶ آذر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ در فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود. شرکت در این نشست برای عموم آزاد است . فرهنگسرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهید نواب صفوی ، تقاطع کمیل ، ابتدای کمیل شرقی واقع شده است . برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۵۵۴۰۸۶۶۴ تماس بگیرید.