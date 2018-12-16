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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

تولید سلول های بنیادی از تخمک های موش های پیر

تولید سلول های بنیادی از تخمک های موش های پیر

محققین در مرکز پزشکی لانگون نیویورک سلول های بنیادی را از تخمک های موش های پیر تولید کرده اند که می تواند برای اهداف تولید مثلی و طب بازساختی استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان دریافته اند با وجود این که تخمک های موش های ماده پیر در تولید سلول های بنیادی در مقایسه با ماده های جوان تر، کارایی اندکی کمتری دارند اما ظرفیت آنها برای تولید سلول های بنیادی حفظ می شود.

با استفاده از سلول های بنیادی مشتق از تخمک های موش های ماده پیر، محققان توانسته اند سلول های قلبی و عصبی را نیز تولید کنند.

محققان بر این باورند که اگر دستاوردهای این مطالعه در انسان نیز قابل کاربرد باشد، زنان می توانند از تخمک هایشان هم برای اهداف تولید مثلی و هم برای ایجاد سلول های بنیادی و کاربرد در آینده استفاده کنند.

برای مثال می توان در آینده از این سلول های بنیادی مشتق از تخمک برای تولید غضروف و درمان آرتریت استفاده کرد. به عقیده محققان این مطالعه (دکتر دیوید کیف)، استفاده از این سلول های بنیادی مشتق از تخمک مشکلات اخلاقی مربوط به سلول های بنیادی جنینی را به همراه ندارد زیرا از تخمک (نه جنین) برای تولید سلول های بنیادی استفاده می شود.

علاوه بر این از آن جایی که این تخمک ها از خود فرد مشتق شده اند، سلول های بنیادی مشتق از آنها نیز بعد از پیوند به فرد با مشکلات رد پیوند همراه نیستند.

کد مطلب 4486617

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