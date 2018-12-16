چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی فرصتی برای تبیین دستاوردها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدشهاب الدین حسینی در جلسه کارگروه تشکل های مردم نهاد تبلیغات اسلامی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی، گفت: وظیفه این کارگروه و خود سازمان تبلیغات اسلامی این است که مباحثی در محوریت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای اقشار مختلف مردم ارائه کند.

وی با بیان اینکه اربعین انقلاب اسلامی باید با سال های گذشته متفاوت داشته باشد، اظهار کرد: مجموعه های وابسته به تبلیغات اسلامی از جمله مساجد، هیئت های مذهبی، جامعه مداحان، انجمن های اسلامی، تشکل های قرآنی،جمعیت بانوان فرهیخته،کانون های فرهنگی مساجد و... که بین مردم تریبون دارند و تاثیرگذار هستند، باید در این برهه زمانی نسبت به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تلاش بکنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی باید هم به گذشته توجه شود و هم به آینده. هرچند امروزه کمبودهایی احساس می شود، اما جمهوری اسلامی در این چهل سال دستاوردهای فراوانی برای مردم ایران داشته است که از جمله آن ها می توان به آزادی، محرومیت زدایی و استکبارستیزی اشاره کرد.

وی همچنین بیان کرد: ارکان انقلاب اسلامی مثل عدالت طلبی، کمک به مظلومان جهان و خدمات ارزنده به روستاها و محرومان و همچنین بسط و گسترش معارف اسلامی و قرآنی باید در ایام پیش رو بیش تر تبیین شوند.

حجت الاسلام دکتر حسینی اظهار کرد: باید تلاش کنیم که دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای نسل چهارم و حتی نسل پنجم انقلاب به صورت محتوایی بیان کنیم. واقعیت این است که امروز حرکت های انقلاب اسلامی نه تنها در خاورمیانه بلکه در کل جهان نمود پیدا کرده است.

وی همچنین یادآور شد: امروز به تعبیر مقام معظم رهبری در پیچ تاریخی قرار گرفته ایم اما نباید مایوس شویم بلکه با تمام توان تلاش کنیم از آن با سرافرازی عبور کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: دشمن برای سال ۹۷ برنامه ریزی کرده بود اما با مایوس شدن در این سال برای سال ۹۸ برنامه ریزی می کند. از الان باید برنامه ریزی کنیم تا در جنگ نابرابر دشمن که از طریق رسانه ها و فضای مجازی صورت می گیرد، ما هم در مقابل بر داشته هایمان تاکید کنیم.