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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان خبر داد:

راه اندازی بازارچه فروش محصولات برای مهارت آموختگان فنی وحرفه ای

راه اندازی بازارچه فروش محصولات برای مهارت آموختگان فنی وحرفه ای

زاهدان - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان از قول مساعد شهردار زاهدان برای راه اندازی بازارچه فروش محصولات مهارت آموختگان فنی و حرفه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان، خداداد اولیایی نشست هم اندیشی با عبدالقادر پربار، شهردار زاهدان برگزار کرد و طی آن برای راه اندازی بازارچه فروش دست ساخته های کارآموزان و مهارت آموختگان فنی و حرفه ای با هدف ایجاد انگیزه، درآمد زایی و کمک به رونق اشتغال پایدار از شهردار قول مساعد همکاری گرفت.

وی افزود: برای راه اندازی بازارچه فروش نیازمند مکانی مناسب هستیم تا کارآموزان بتوانند دست ساخته های خود را که در مراکز مهارت آموزی فرا گرفته اند به متقاضیان عرضه کنند و از این طریق درآمد زایی داشته باشند چرا که بازارچه فروش به آنها برای شناسایی ذائقه خریدار و نقاط ضعف و قوت خود کمک می کند و منجر به ارتقاء کیفیت محصولات می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: شورای مهارت آموزی در استان در راستای هم افزایی دستگاه های ذیربط برای اشاعه فرهنگ مهارت آموزی اجرایی خواهد شد و در شرایط موجود کشور قطعا نقش مهات آموزی مهمتر از نقش دانشگاه ها است.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به اشتغال پایدار در استان، ضروری است با برنامه‌ریزی و پیگیری برای آموزش‌های مهارتی با کیفیت و افزایش بهره‌وری دوره‌های مهارتی بیش از پیش تلاش شود.

عبدالقادر بردبار، شهردار زاهدان نیز در این دیدار بیان داشت: توسعه و ارتقاء قابلیت های شغلی و حرفه ای شهروندان، ایجاد فرصت های شغلی جدید، حمایت از اشتغال پایدار و آموزش و بروزرسانی دانش مهارتی آنان با تعامل صورت گرفته در راستای تعالی بخشیدن به اهداف هر دو دستگاه امکان پذیر است.

کد مطلب 4486642

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