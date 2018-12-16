گوترش خواستار تحقیقات موثق درباره قتل خاشقجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تی آر تی در خبری فوری اعلام کرد که «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات موثق درباره قتل جمال «خاشقجی» شده است.

جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی در تاریخ دوم اکتبر پس از مراجعه به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه ناپدید شد. ریاض در ابتدا مدعی بود که خاشقجی همان روز از کنسولگری خارج شده اما شواهد موجود در این رابطه حکایت از ماجرای دیگری داشت و افشاگری رسانه ها در خصوص قتل این روزنامه نگار انجام مقامات عربستانی را وادار به اعتراف کرد.

در همین رابطه در هفته گذشته سنای آمریکا با تصویب قطعنامه ای شخص «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی را عامل اصلی قتل خاشقجی معرفی کرد.