تحرکات مسکو در خاورمیانه برای پاسخ به فشار واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر، "عباس بختیار" استاد پیشین دانشگاه درنروژ و مشاور مدیریت، درگفتگوبا خبرنگار مهر درباره با سفر مقام های روسیه به خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت : روسیه تحت فشار شدیدی از سوی آمریکاست ؛ چون ایالات متحده در صدد محاصره این کشور است و مسکو از این روند ترس دارد.

وی همچنین ایران را به لحاظ موقعیت جغرافیایی برای روسیه مهم می داند و بر این عقیده است که ایران مانعی در برابر قلمرو روسیه و آمریکاست.وی هعمچنین به کارتل گازی اشاره می کند و بر این عقیده است که بالاخره اوپک و یا اوجک گازی تشکیل خواهد شد.

به گزارش مهر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیراً در دیدار خود از قطر از امکان راه اندازی یک " اتحادیه گازی " خبر داد.

این کارشناس نروژی در ادامه می گوید : ناتو از طریق گرجستان و اوکراین در صدد رسیدن به مرزهای روسیه است و آمریکا برآن است تا با استفاده ازمسلمانان این کشور روسیه را تجزیه کند و این مسئله تنها با ممانعت ازرسیدن کمک های مالی عربستان به گرجی ها و چچنی ها می تواند امکان پذیر باشد که ازطریق سنی های وهابی صورت می گیرد.همچنین به عقیده این تحلیلگر ، آمریکا می خواهد تا تسلط روسیه بر خط لوله آذربایجان به اروپا قطع شود.

بختیار همچنین درباره با پیشنهاد همکاری روسیه به عربستان در حوزه هسته ای می گوید: این یک پیام برای آمریکا از سوی عربستان است وهرزمانی که ریاض ازواشنگتن دلخوری داشته از این پیام ها استفاده کرده و با استفاده از همکاری با کشوری دیگر و رقیب آمریکا اقدام به اعمال فشار کرده است.

به گزارش مهر، در همین رابطه روز پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه حمایت کشور خود را از دستیابی کشورهای حاشیه خلیج فارس و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز اعلام کرد.

این پژوهشگر مسائل منطقه ای و فرامنطقه ای می گوید: عربستان می خواهد همچنین به آمریکا فشار وارد کند تا نقش منطقه ای ایران را نادیده بگیرد و با توجه به تحرک نمایندگان سنا برای محدود کردن سیاست نظامی آمریکا در منطقه بوش نیز بر آن است تا به افکارعمومی آمریکا نشان دهد درصورتی که عربستان ازحوزه نفوذ آمریکا خارج شود؛ یعنی درصورتی که با ایران گفتگو شود بحث و نفت و انرژی آمریکا دچار مشکل می شود و با این ترفند رئیس جمهوری آمریکا می خواهد با همراهی افکار عمومی بر ایران فشار وارد کند.