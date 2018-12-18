خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ۱۴ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۲ مدال برنز حاصل عملکرد ساره جوانمردی از حضور در ادوار مختلف بازی های پارالمپیک و پاراآسیایی، مسابقات قهرمانی جهان، جام جهانی و رقابت های جهانی است. جوانمردی اولین بانوی ورزشکار ایرانی است که در بازی های پارالمپیک صاحب مدال شد و عنوان پرافتخارترین بانوی ورزشکار ایرانی در این عرصه را هم در اختیار دارد.

این پاراتیرانداز که تاکنون دو بار به عنوان بهترین ورزشکار جهان انتخاب شده است، در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی همچون بازی های پارالمپیک ریو، دو مدال طلا در تپانچه ۵۰ متر میکس و تپانچه ۱۰ متر بادی گرفت. جوانمردی پیش ازاین دو مدال طلا نیز از حضور در رقابت‌های جهانی کره جنوبی و قهرمانی در این مسابقات، به عنوان اولین ورزشکار ایرانی صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شد؛ این در حالی است که وی ماه هاست به صورت غیرمتمرکز و زیر نظر همسر خود پیگیر تمریناتش است و به دلیل نداشتن مربی اختصاصی، همچنان با همین شرایط تمریناتش را دنبال می کند.

ساره جوانمردی که سال گذشته به خاطر ترک تیم ملی و آغاز تمرینات اختصاصی و شخصی با حواشی زیادی مواجه بود، با تاکید بر اینکه هنوز خواستهاش برای مربی اختصاصی برآورده نشده گفت: ۱۰ سال است که بارِ مدال آوری در پاراتیراندازی روی دوش من است و به نظرم ورزشکاری که خود و توانایی هایش را اثبات کرده، حق دارد که خواهان شرایطی خاص و ویژه باشد.

این پاراتیرانداز در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه ۱۰ ماه است زیر نظر همسرش تمرین می کند، گفت که برای خداحافظی فعلا هیچ برنامه ای ندارد.

خیال خود را بابت پارالمپیک ۲۰۲۰ راحت کردم

ساره جوانمردی با اشاره به رویدادی که برای حضور در آن آماده می شود، گفت: اواخر بهمن ماه مسابقات جهانی العین امارات برگزار می شود که به خاطر توزیع سهمیه پارالمپیک اهمیت زیادی هم دارد. البته من اردیبهشت ماه امسال از حضور در رقابت های جهانی کره جنوبی به عنوان اولین ورزشکار ایرانی، سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را به دست آوردم بنابراین خیالم از این بابت راحت است و دغدغه ای بابت آن ندارم. در رقابت های العین، تنها بحث مدال آوری و تدارکات آن برای من اهمیت بیشتری دارد.

برنامه ای برای بازگشت به تمرینات تیم ملی ندارم

وی ادامه داد: آبان و آذرماه رقابتهای انتخابی برای اعزام تیم به این مسابقات برگزار شد و بر اساس نتایج به دست آمده اسامی نفرات اعزامی هم مشخص شد. طبق آنچه اعلام شده، دو مرحله اردوی آماده سازی برای این رقابت ها برگزار می شود که یکی از آنها متصل به اعزام است. البته هنوز اردوهای تمرینی تیم ملی پاراتیراندازی آغاز نشده است اما من در استان محل اقامتم و به صورت انفرادی و شخصی پیگیر تمریناتم هستم. همچنان زیر نظر همسرم تمریناتم را دنبال می کنم و فعلا هم برنامه ای برای حضور در تمرینات تیم ملی ندارم. برای رقابت های جهانی العین امارات هم به صورت غیرمتمرکز تمریناتم را دنبال می کنم و هنگام اعزام در ترکیب تیم ملی قرار می گیرم.

با سرمربی تیم ملی مشکلی نداشتم

قهرمان مسابقات پاراتیراندازی در بازی های پاراآسیایی اندونزی تصریح کرد: بعد از مسابقات جهانی کرواسی که شهریورماه ۹۶ برگزار شد و نتیجه آن برای من دو مدال طلای انفرادی و دو مدال طلای تیمی بود، تمرینات غیرمتمرکز خود را آغاز کردم. آن زمان آقای امیری سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی بود که انصافا هم برای کسانی که تازه وارد این رشته شده اند، مربی خوبی است اما من برای ثبت رکوردهای بهتر، نیازمند مربی اختصاصی با سطح بالاتر بودم. مربی که همزمان از نظر روانشناسی و فنی بتواند من را هدایت کند. این درخواست خود را به فدراسیون ارائه کردم اما متاسفانه اصلِ موضوع به صورت دیگری عنوان شد که حاشیه های زیادی را برایم موجب شد طوریکه که با طرح «بازیکن سالاری» همراه بود و اینکه من با سرمربی تیم ملی مشکل دارم.

داشتن مربی اختصاصی حق من بود

جوانمردی با تاکید بر اینکه ورزشکار خودخواهی نیستم، صحبت های خود را ادامه داد و به خبرنگار مهر گفت: حق هر بازیکنی است که اگر توانمند است و خود را در موقعیت های مختلف اثبات کرده است، متقاضی شرایط خاص تر باشد. بر این اساس متقاضی داشتن مربی اختصاصی شدم. فدراسیون هم اقداماتی در این زمینه انجام داد اما به نتیجه نرسید. به همین دلیل با لحاظ کردن شرایط خودم که تازه متاهل شده بودم و درگیرِ درس و دانشگاه هم بودم و برای اینکه بتوانم همزمان با این دو، از تمرینات هم عقب نمانم متقاضی تمرینات غیرمتمرکز شدم. طی این مدت هم که تمریناتم را به این شکل دنبال می کنم، در رقابت های جهانی العین، مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی و بازی های پاراآسیایی اندونزی شرکت کردم و در مجموع ۲ طلای انفرادی، ۲ طلای تیمی و سهمیه پارالمپیک را گرفته ام.

اثبات کردم عملکردم در اردوی تیم ملی یا خارج از آن، یکی است

پرافتخارترین بانوی ورزشکار ایرانی در عرصه پارالمپیک خاطرنشان کرد: در واقع من با عملکردم در این رقابت ها اثبات کردم که چه در اردوی تیم ملی باشم یا خارج از آن تمریناتم را پیگیری کنم، مدال هایم را کسب می کنم. اما در کل اینکه اگر به دنبال مدال و سهمیه پارالمپیک هستیم، باید ورزشکار را حمایت کنیم. اگر مسئولان کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های جانبازان قدمی برای ورزشکارا نخبه بردارند، قطعا نتیجه کار را می بینند. نمی دانم چرا وقتی چنین درخواستی (داشتن مربی اختصاصی) را مطرح کردم، حواشی اینچنینی ایجاد شد.

۱۰ سال است که بارِ مدال آوری پاراتیراندازی روی دوش من است

وی با تاکید بر اینکه در ۱۰ سال گذشته تمام بارِ پاراتیراندازی روی دوش من بوده است، تصریح کرد: این را با قاطعیت می گویم. طی این مدت به جز یک مدال، سایر مدال های انفرادی پاراتیراندازی توسط من کسب شده است. در رقابت های مختلف من مدال انفرادی می گیرم و از کنار این مدال، سایر نفرات مدال تیمی کسب می کنند. بنابراین این حق من است که درخواستی برای مربی اختصاصی داشته باشم که آن هم هنوز اجابت نشده است.

همچنان زیر نظر همسرم تمرین می کنم و متقاضی مربی اختصاصی هستم

ساره جوانمردی در بخشی از گفتگو باخبرنگار مهر گفت: در جریان بازی های پاراآسیایی با محمود خسروی وفا صحبت کردم. قول هایی هم به من دادند اما اینکه واقعا چقدر این موضوع پیگیری می شود و به نتیجه می رسد یا نه را اصلا نمی دانم. در کل اما مسئولان این را در نظر داشته باشند که به خاطر خلف وعده ها، تیم پاراتیراندازی دچار بحران شده است. فکر نمی کنم که ضرورتی داشته باشد من بیشتر از این صحبت کنم. البته که درخواست من برای داشتن مربی اختصاصی همچنان به قوت خود باقی است.

وی در این رابطه ادامه داد: ۱۰ ماه است که با زیر نظر همسرم تمرین می کنم و انصافا در مسابقات مختلف نتایج خوبی هم گرفته ام. همینکه سهمیه پارالمپیک را گرفتم، موفقیت بزرگی بود با این حال معتقدم که هنوز به حضور مربی با دانش و کلاس بالای خارجی نیاز است. چه بسا مربی کنار من و همسرم و در کل تیم ملی قرار بگیرد که از حضور او برای افزایش دانش و آگاهی بتوان استفاده کرد. این خیلی خوب است به خصوص اینکه پاراتیراندازان ایران تاکنون مربی خارجی کنار خود نداشته اند.

به قهرمانان پاراتیراندازی بیشتر بها داده شود

دارنده مدال طلای بازی های پارالمپیک ریو در پاسخ به این پرسش که «در صورت اقدام برای جذب مربی خارجی، بهتر است گزینه موردنظر از چه کشوری جذب شود؟»، گفت: برای جذب مربی خارجی و اینکه از چه کشوری جذب شود باید بررسی های دقیقی صورت بگیرد. این را باید در نظر گرفت که در برخی کشورها، ورزشکاران شان روندرو به رشد خوبی دارند مانند اوکراین؛ بنابراین احتمالا مربیان اوکراینی قابلیت های بالایی دارند. آلمان هم جزو همین کشورها است. در آسیا هم به نظر هند و فیلیپین جزو کشورهایی هستند که مربیان بادانشی دارند. در کل اما بهتر است به قهرمانان پاراتیراندازی بها داده شود که تجربه تئوری هم کسب کنند. اینگونه می توان از این قهرمانان بعدها مربی یا داوران با دانشی داشت. در ایران اما متاسفانه به بحث آموزش اهمیت زیادی داده نمی شود آنگونه که منِ ورزشکار، در کنار تجربه عملیاتی، دوره های تئوری لازم را هم پشت سر بگذارم.

به سقف آرزوهایم در ورزش رسیده ام

«فکر می کنید تا چه زمانی به فعالیت در پاراتیراندازی ادامه دهید؟»، قهرمان بازی های پارالمپیک ریو در پاسخ به این پرسش گفت: خوشبختانه در رشته ای مانند پاراتیراندازی، مسئله سن و سال خیلی مهم نیست اما من علاوه بر زندگی ورزشی، زندگی شخصی هم دارم که برایم اهمیت زیادی دارد. سقف آرزوهای من طلای پارالمپیک بود که به آن رسیده ام. نهایتا در یکی دو رویداد پارالمپیکی دیگر شرکت داشته باشم و شاید هم پارالمپیک توکیو آخرین رویدادی باشد که در آن شرکت می کنم. نمی توانم به طور دقیق بگویم که تا چه زمانی در این رشته هستم و رقابت می کنم. از الان هیچ چیز مشخص نیست اما قطعا به فکر فعالیت های جانبی هم هستم. یک آکادمی پاراتیراندازی در فارس است که من و هسرم بنا کرده ایم. تا به امروز پاراتیراندازان خوبی هم در سطح نوجوانان و جوانان پرورش داده ایم.

هنوز برنامه های خاصم را برای پارالمپیک توکیو آغاز نکرده ام

ساره جوانمردی در پایان تاکید کرد: برای مسابقات جهانی العین مانند هر رویداد دیگری روی مدال آوری تمرکز بالایی دارم اما واقعیت این است تغییراتی در شیوه کارم ایجاد کرده ام و الان به دنبال آزمایش این تغییرات در مسابقات هستم و اینکه ببینم با اعمال آنها چه نتیجه ای می گیرم. در کل پارالمپیک مهمترین هدف من برای یکی دو سال آینده است اما اینگونه نیست که از حالا برنامه خاص و سنگینی برای این بازی ها آغاز کرده باشم. حدود ۲۰ ماه تا آن بازی ها فرصت داریم و اینکه از حالا وارد پروسه تمرینات سخت و فشرده شویم فقط باعث خستگی می شود.