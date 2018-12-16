رفع معضلات شهری اصفهان تنها در لوای پژوهش امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: امروز جای خالی پژوهش در تمامی ارکان جامعه از جمله سیستم های مختلف دولتی و غیر دولتی خالی است و شاید یکی از عوامل اصلی مشکلات استان و کشور، نبود پژوهش های دقیق است.

وی با اشاره به اینکه انجام کار با پشتوانه علمی و پژوهشی باید در تمامی سیستم‌ها رویه و در دستور کار قرار گیرد، گفت: امروز در شهرداری اصفهان نیز بنا به ضرورت وارد فازهای پژوهشی در امور مختلف شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصر یح کرد: اسلام دین تحقیق و پژوهش است، بزرگان دینی در مسیر تحقیق و پژوهش، آسیب‌ها و سختی‌های زیادی را متحمل شده‌اند و از این رو ما باید ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم.

وی با بیان اینکه مرحوم علامه مجلسی بزرگترین پژوهشگر تاریخ اسلام است که در شهر اصفهان زندگی کرده و با تدوین دایره المعارف احادیث مایه فخر جهان اسلام شده است، ادامه داد: توجه به امر پژوهش به ویژه در خانه و مقبره علامه مجلسی امری ضروری است و نباید از پژوهش در این مکان غافل شویم.

علاوه بر علوم اسلامی در دیگر شاخه های علمی نیز پژوهش را در دستور کار قرار گیرد

معین با اشاره به اینکه باید علاوه بر علوم اسلامی در دیگر شاخه های علمی نیز پژوهش را در دستور کار قرار دهیم، افزود: باید توجه داشت که پرداختن به مقدمات ما را از تحقیق و پژوهش باز می‌دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به رشد سریع شهرنشینی طی ۳۰ سال اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: در هیچ دورانی در کشور با چنین پدیده‌ای رو به رو نبوده‌ایم؛ باید شرایطی فراهم کنیم که امکان ادامه حیات برای شهروندان فراهم شود.

رفع معضلات کشور و به ویژه در زمینه زیست محیطی نیازمند انجام پژوهش‌های مناسب است

وی با تاکید بر اینکه برای رفع معضلات کشور و به ویژه در زمینه زیست محیطی نیازمند انجام پژوهش‌های مناسب هستیم، ادامه داد: امروز با مسائلی مانند آلودگی هوا، کمبود آب و مشکلات متعدد دیگر هستیم و بر این اساس برای ارائه راهکارهای درست برای رفع مشکلات و برطرف کردن نیازهای جامعه نیازمند پژوهش جدی هستیم.