به گزارش خبرنگار مهر، امروز در صحن علنی شورای شهر تهران، اعضای شورای شهر تهران محمد علیخانی و شهربانو امانی را به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی کفالت نظام وظیفه انتخاب کردند.

محمد علیخانی با ۱۵ رای موافق و شهربانو امانی با ۱۴ رای موافق به عنوان نمایندگان شورا در این کمیسیون انتخاب شدند.

محمد سالاری در جریان بررسی این موضوع گفت: فکر می کنم بهتر است آقایان انتخاب شوند؛ چراکه به هرحال وظیفه سربازی مربوط به آقایان است. فکر نمی کنم خانم امانی هم تمایل به عضویت در این کمیسیون داشته باشند.

انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت واحد اتوبوسرانی

همچنین در این جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی به منظور انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل این شرکت برگزار شد.

در این جلسه فاطمه مقیمی با ۱۴ رای موافق به عنوان بازرس اصلی و فضل الله اسلامی با ۱۵ رای موافق به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

مجید فراهانی در واکنش به اظهارات محمد سالاری اظهار کرد: بعضا خانم ها در بسیاری از موارد که حتی مربوط به آقایان است، بهتر تصمیم گیری می کنند. خانم ها هم برای فرزندان پسر و هم برای فرزندان دختر مادری می کنند. من به نفع خانم امانی از عضویت در این کمیسیون کنار کشیده ام.

معرفی ۳ نفر برای عضویت در شورای فنی شهرداری تهران

در ادامه این جلسه اعضای این شورا با افراد خبره معرفی شده از سوی شهرداری به منظور عضویت در شورای فنی شهرداری موافقت کردند.

علی اکبر ترکان، محمدعلی پنجه فولادگران و مهدی تفضلی افراد خبره پیشنهاد شده از سوی شهرداری بودند که هریک به ترتیب با ۱۱، ۱۲ و ۱۱ رای انتخاب شدند.

همچنین افشین حبیب زاده به عنوان نماینده شورای شهر تهران در شورای فنی معرفی شد.

احمد مسجدجامعی هم در این باره گفت: شهرداری دارای نخبگان و افراد خبره زیادی است و نیازی به معرفی افراد جدید نیست.

حسن رسولی نیز در این رابطه گفت: شورای فنی، نهاد حل مناظره و داوری است و در خصوص پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری رای صادر می‌کند؛ بنابراین نیاز به کسانی است که به سوابق کار آشنایی داشته باشند؛ بنابراین معرفی افراد خبره کار درستی است.