پژوهش و فناوری کلید توسعه و پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین زادگان در پیامی به مناسبت ۲۵ آذر روز پژوهش از تحقیق، پژوهش و فناوری به عنوان کلید توسعه و پیشرفت یاد کرد و اظهار داشت:تحقیق، پژوهش و فناوری کلید توسعه و پیشرفت و برای پویایی و تحرک در همه حوزه ها بهره گیری از دستاوردهای علمی و پژوهشی یک ضرورت است.

در این پیام آمده است: خدا را شکر که در دولت تدبیر و امید افزایش فعالیت های پژوهشی و فناورانه یکی از اولویت های جدی بوده و همواره بر تأثیرگذاری و نقش آفرینی تحقیق و پژوهش در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی تأکید شده است.

شکی نیست که سرمایه گذاری در حوزه پژوهش یک سرمایه گذاری راهبردی و استراتژیک بوده و انتظار می رود همه دستگاهها و نهادهای استان از یافته های پژوهشی ، روشهای نوین و فناوری های نو بهره ببرند چرا که براساس تأکید مقام معظم رهبری علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است.

فرصت را غنیمت شمرده ۲۵ آذر روز پژوهش را به همه پژوهشگران و محققین عزیز تبریک و تهنیت عرض کرده و امیدوارم پژوهشگران و محققان استان در راستای تحقق سه شعار محوری مطرح شده یعنی امید اجتماعی ، تدبیر اقتصادی و اعتدال سیاسی با انجام کارهای تحقیق و پژوهش مسئولان را در تحقق این راهبردها کمک کند.