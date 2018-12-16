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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

از سوی کنفدراسیون کانوئینگ آسیا؛

نیروانا اسدبیگی برای حضور در کمپ نخبه گزینی اسلالوم دعوت شد

نیروانا اسدبیگی برای حضور در کمپ نخبه گزینی اسلالوم دعوت شد

نیروانا اسدبیگی قایقران جوان اسلالوم ایران از سوی کنفدراسیون کانوئینگ آسیا برای حضور در کمپ نخبه گزینی در تایلند دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، کمپ نخبه گزینی کنفدراسیون کانوئینگ آسیا در رشته اسلالوم با حضور مربیان فدراسیون جهانی ICF اسفندماه به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد.

در این کمپ قایقرانان جوان نخبه از سوی کنفدراسیون کانوئینگ آسیا دعوت شدند. نیروانا اسدبیگی دارنده مدال نقره مسابقات انتخابی بارسلون و نفر چهارم اسلالوم در بازی های المپیک جوانان از سوی کنفدراسیون کانوئینگ آسیا برای حضور در این کمپ دعوت شد.

این کمپ با هدف توسعه اسلالوم در آسیا برای حضور درخشان در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن برگزار می شود و برترین جوانان قایقرانی اسلالوم قاره کهن در کمپ حضور خواهند داشت.

کد مطلب 4486703

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